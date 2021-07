Google a lancé un minijeu pour les JO façon Game Boy

Divertissement

Image: watson / captures d'écran Google

Et c'est complètement addictif. Si vous êtes nostalgique de Mario et autres versions bleue ou rouge de Pokémon, vous allez y passer des heures.

Un minijeu signé Google a été lancé pour les Jeux olympiques. Il rappelle nos belles aventures Pokémon sur Game Boy, dans les années 1990, quand on s'énerve contre des pauvres Roucoul alors qu'on voulait choper un Onyx pour déglinguer la Team Rocket. Vous êtes sceptique. Et pourtant, ce jeu est super.

Il n'y a même pas besoin d'aimer le sport ou les Jeux olympiques pour y passer des heures. Le but? Promener un chat qui s'appelle Lucky Cat sur l'Île des Champions pour aller battre des méchants. Sauf que les méchants sont des champions, chacun dans une discipline sportive: skate, ping-pong, rugby, marathon... On y joue aussi bien sur ordinateur que smartphone et le jeu se sauvegarde tout seul.

Pour jouer, il suffit de cliquer sur le logo de Google.

Image: capture d'écran google

Si on gagne, on reçoit un joli parchemin, et une statue à notre effigie est érigée. Woohoo! Le jeu entier est un hommage à la culture nippone, entre les graphismes et les snacks comme des chips au thé vert qu'on peut acheter dans les magasins.

A l'ancienne

Le design, la façon de jouer, les méchants qui ont l'air méchant, tout nous replonge dans notre enfance, à jouer jusqu'à pas d'heure alors qu'il y a école le lendemain. Et comme il fallait bien le tester pour écrire un article, j'ai passé quelques heures dessus, à défier les boss et résoudre les énigmes annexes.

Cours, petit chat, couuuuurs!

On peut même se choisir une team: bleue, verte, jaune ou rouge, et accumuler des points avec d'autres joueurs à travers la planète. Les rouges sont en tête: les lanternes de la ville sont aux couleurs des champions. Pour l'instant, je fais un assez bon score sur le marathon, qui consiste à courir plus vite que les autres bestioles en évitant les crabes et les pieuvres sur le chemin.

Le marathon version Google. Tellement mieux.

Image: capture d'écran google

Autant dire que c'est clairement plus dur qu'un vrai marathon. A vous de jouer, enjoy!

