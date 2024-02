capture d'écran du compte X de Kanye west

Kanye West fait hurler des insanités aux hooligans du football italien

Dans son dernier album, en duo avec le jeune Ty Dolla $ign, le rappeur subversif a fait bosser un chœur un peu spécial: 200 supporters de l'Inter Milan qui beugle des trucs sexuels dans le meilleur morceau du disque. Bonus: il sera dans les tribunes ce soir.

Manifestement, Kanye West n'a pas passé la moitié de l'année dernière sous le soleil italien uniquement pour montrer ses fesses dans une gondole et se faire virer de Venise séance tenante. Entre deux balades romantiques (et remarquées) en compagnie de sa femme Bianca Censori et une grosse grappe de propos problématiques, le rappeur américain a travaillé.

On le sait désormais, c'est principalement en Italie que Kanye West a imaginé les grandes lignes de l'album Vultures Volume One, fabriqué en duo avec Ty Dolla $ign et sorti la semaine dernière.

Alors que ce nouvel effort musical joue des coudes dans les charts avec la country de Beyonce, on apprenait la semaine dernière que Kanye West a profité de son voyage dans la grande botte pour faire bosser un groupe d'hommes un peu particulier. Sur le morceau Carnival, où Playboi Carti et Rich the Kid posent admirablement leur couplet, c'est le Curva Nord Milano qui se charge des chœurs. Oui, le rappeur controversé a entassé deux-cents ultras de l'Inter Milan pour offrir un peu de sueur animale à l'un des titres les plus réussis de l'album.

Un chœur, mais pas vraiment des enfants de chœur. Quand Kanye West braque des micros sous les lèvres enflammées d'une flopée de hooligans, il ne faut évidemment pas s'attendre à de la douce poésie italienne. Planquez les enfants, car voici les mots que le quadra américain a fait chanter à ses petits Pavarotti d'un jour:

«Allez, allez, allez, allez / Sa fellation est si bonne qu'elle figure au tableau d'honneur / Elle chevauche la bite comme à un carnaval / J'ai fait l'impossible»

La vraie fake-news

Vendredi dernier, une vidéo a fait son apparition sur les réseaux sociaux, dans laquelle on découvre des supporters italiens, dans ce qui ressemble à un studio d'enregistrement. A première vue, tout concorde: les mâles parlent italien et chantent l'introduction du morceau de Kanye West. Un making-of? Presque.

En réalité, deux meutes de hooligans italiens ont été réquisitionnées pour chanter les chœurs de Carnival. Ceux de l'Inter Milan et quelques ultras de l'ASD Leverano, un petit club de la région des Pouilles. C'est l'artiste Flavio Matino qui a été chargé de rassembler les petits gars du sud de l'Italie.

«On m’a demandé d’enregistrer des chœurs pour l’album de Kanye le 31 janvier dernier. J’ai rassemblé une partie des Ultras de Leverano et on a passé la journée en studio» Flavio Matino, à Konbini

Au final, les Pouilles n'ont pas fait le poids face aux gorges milanaises qui, elles, finiront sur l'album. Le problème, c'est que cette vidéo des ultras de Leverano a tellement fait sensation sur Internet que tout le monde a confondu les hooligans. Rien de bien grave et, surtout, c'est parfait pour promouvoir un album qui, ces derniers jours, a oscillé entre franches réussites au sommet des charts et disparition des plateformes de streaming pour des problèmes de droits d'auteur.

Kanye au stade?

Cerise sur le gâteau, les médias italiens ont annoncé que Kanye West en personne sera dans les tribunes du stade Giuseppe-Meazza, mardi soir, pour le huitième de finale de la Ligue des champions. Les Nerazzurri, qui reçoivent l'Atlético de Madrid, devraient donc logiquement se faire accueillir par le morceau Carnival... qui est décidément en bonne voie pour devenir le nouveau Seven Nation Army des pelouses.