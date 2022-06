Finale de Koh-Lanta: Twitter en a gros sur la patate

Lors du dernier épisode de cette 23e édition de Koh-Lanta: le totem maudit, Twitter a notamment réagi à l'élimination de Jean-Charles et aux deux gagnants.

⚠️ Attention!!! Spoilers!!!! ⚠️

La saison de Koh-Lanta: Le totem maudit est définitivement terminée et le grand gagnant de cette édition 2022 est....

... François! Et un autre candidat! Non, pas Claude. Bastien a eu le même nombre de votes, il a donc gagné la moitié du chèque. Donc quand Denis nous dit: «il n'en restera qu'un!» Il se fout un peu de notre gueule.

Le public n'a pas le droit de voter dans Koh-Lanta. Alors pour exorciser sa haine ou son amour, les gens se donnent rendez-vous sur Twitter.

C'est parti!

Jean-Charles, Twitter t'aime!!!!😻

Il y a ceux qui gagnent des épreuves et ceux qui gagnent le cœur des gens.

Les meilleurs tweets:

On l'avait presque oublié: Nicolas 🪅

Malheureusement, on le revoit dans le jury final sur le plateau de TF1 et malheureusement, on lui donne la parole.

Les meilleurs tweets:

François n'as pas beaucoup d'amis sur Twitter🪅

Le mec est en finale et est accusé d'homicide involontaire. Perso, c'est tout ce que je retiens.

Les meilleurs tweets:

Piñata nostalgie: Stéphanie 🪅

Twitter aime faire des blagues sur la croupière. Allez, dernière salve!

Les meilleurs tweets:

Dernière piñata : La énième nouvelle règle du jeu

Ils sont quand même lourds de changer les règles toutes les deux secondes.

See you next year Koh-Lanta❤️❤️❤️