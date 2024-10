Gustin qui se brosse les dents avant les ambassadeurs comme s'il allait à un date. capture d'écran twitter

Koh-Lanta: les internautes se paient la tête du candidat suisse

Lors de cet épisode de la réunification dans Koh-Lanta: l'île maudite, TF1 a diffusé le portrait de Gustin, candidat yverdonnois et les internautes ne l'ont pas raté.

Plus de «Divertissement»

Warning: cet article contient des spoilers. Bah oui, vous vous attendiez à quoi?

Hier soir sur TF1, on assistait à la réunification des deux tribus après 19 jours de galère dans Koh-Lanta: l'île maudite. Mais avant que tout le monde fasse genre: «on est blanc, on n'a plus de couleur», il fallait désigner un ambassadeur dans chaque équipe pour jouer à un jeu de bluff assez pitoyable.

C'est Gustin qui a dû défendre les couleurs des Rouges face à Sophia. TF1 a donc balancé les portraits des deux candidats et les internautes s'en sont donné à cœur joie en voyant les images du Suisse.

Quelle est la journée type de Gustin?

Le maître-nageur vaudois passe ses week-ends en montagne. Il aime cueillir des fleurs comestibles et les manger sans les rincer, même si un r'nard à uriner dessus. Il ramasse ensuite du petit bois et allume un feu au milieu d'une clairière et il se cuit un cervelas sur un bâton avant de l'enfoncer dans un énorme morceau de pain qu'il avale en trois bouchées. Sans compter que tout ceci est raconté avec le ton Ovomaltine qui le caractérise.

Par contre, TF1 omet de dire que le Vaudois est accusé d'avoir agressé des agents de sécurité à Yverdon et qu'il est actuellement sous enquête. Mais bon, ce qui compte pour Koh-Lanta, c'est qu'il sache faire du feu.

Gustin est actuellement sous enquête:

Au-delà de ses quelques images pittoresques, Gustin qui se disait dans son portrait «honnête» n'a pas hésité à trahir son équipe en mettant le nom d'Emmanuelle.

Dans une interview pour Télé-Loisirs, il explique que les négociations ont été rapides et que la boule noire n'a jamais été une option pour lui. Il savait depuis le début qu'il allait sacrifier Emmanuelle:

C'était par respect pour mes coéquipiers rouges, on a commencé l'aventure tous ensemble. Ça faisait déjà une vingtaine de jours que l'on était en équipe, on a gagné des épreuves ensemble. Emmanuelle, ça ne faisait pas longtemps qu'elle était dans l'équipe donc malheureusement, mon choix s'est porté sur elle.

Réunification et ambassadeurs, les meilleurs moments

Gustin est en train de creuser sa propre tombe. Il a prouvé qu'«après lui le déluge», comme disait ma grand-mère en éliminant l'une de ses coéquipières.

Avant lui, il y a eu d'autres ambassadeurs dans l'histoire de Koh-Lanta qui sont restés dans les annals du jeu. Les fans de l'émission ont retrouvé ces moments cultes.

Ça, c'était en 2023:

A l'époque, ils se tapaient un dîner romantique avec du pinard:

Claude, le Goat:

La terrible trahison d'Ahmad devenu un mème:

On dirait qu'on leur annonce la mort d'un proche:

Et puis la réunification, c'est des moments cultes comme celui-ci:

Retrouvez notre interview du Suisse Colin, candidat de Koh-Lanta en 2022:

Vidéo: watson