Koh-Lanta: l'épisode 13 est une pure masterclass

Chaque mardi, Marie-Adèle regarde Le Totem Maudit avec un œil sur la télé, un autre sur Twitter. Cette semaine, c'est du lourd! Jean-Charles se transforme en GOAT et c'est jouissif à regarder.

⚠️Attention!!! Cet article est bourré de spoiler!!!! ⚠️

La chèvre de Twitter: Jean-Charles 🐐

Après avoir été envoyés à l'épreuve fatale lors du précédent épisode, Jean-Charles et Olga sont désormais «montés sur ressorts», comme dirait Denis.

Les deux candidats ont eu le droit à un indice sous forme d'énigme pour trouver un collier d'immunité sur le camp. JC l'a résolu en deux secondes. Son chien serait fier de lui. Sans faire de bruit, il est en train de devenir le GOAT de Koh-Lanta (ou la chèvre, pour ceux qui préfèrent les animaux).« Le fustier, il nous niquera tous»... On l'espère, François, on l'espère.

Principale piñata de Twitter: Ambre 🪅

Oh bah Ambre, pauvre chouchoute? Le vilain Jean-Charles a pas été gentil? Ouin, ouin.

En effet, JC s'est fâché tout rouge. Il n'a pas aimé qu'Ambre le désigne dans l'épisode précédent pour l'épreuve fatale, ou plutôt, il n'a pas aimé sa justification: «ça va te rebooster». Il a décidé de la confronter. La candidate a tellement paniqué qu'elle a sorti des mots au hasard, genre: «Je ne vais pas me prostituer pour te prouver le contraire.» Elle vient d'où cette expression, Ambre?

Chaton : Bastien et son pipeau😻

Sur le camp, Bastien s'occupe comme il peut en se créant une flûte de pan avec des bambous.

Deuxième piñata de Twitter: Nicolas 🪅

Cet épisode est assez incroyable: immunité des meilleurs (Olga, Bastien et Jean-Charles) et élimination de Nicolas, un ex-vert. Dans son portrait (qui n'annonce jamais rien de bon), Nicolas affirme: «Dans Koh-Lanta, tu ne peux pas tricher. Tu montres forcément qui tu es.» On a compris que tu étais effectivement une girouette.

Et vous? Il y a un candidat qui vous énerve ou que vous adorez? Rendez-vous dans les commentaires!

