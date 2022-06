twitter

C'est la finale de Koh-Lanta! Retour sur 16 moments forts

Ce mardi 21 juin, c'est la finale de Koh-Lanta: Le totem maudit, c'est-à-dire l'épreuve des poteaux et le dépouillement où on apprendra qui a gagné les 100 000 euros.

Même si cette saison était un peu plus molle que les précédentes, il s'est passé beaucoup de choses en quinze semaines (plus, si on compte les soirées foot). On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça fait depuis le mois de février que des millions de téléspectateurs regardent Koh-Lanta: Le Totem Maudit. En février, il faisait nuit à 16 heures et on se pelait les fesses.

Ce mardi soir, on va enfin savoir qui d'Ambre, Jean-Charles, François et Bastien va remporter cette 23e édition. On vous avait posé la question la semaine dernière et ça se joue entre deux candidats (team Jean-Charles!).

Retour sur 15 moments de Koh-Lanta, le totem maudit

Episode 1: Franck lèche une plante urticante

Dès le premier épisode, le sosie de François Bayrou goûte ce qu'il pense être du manioc. C'était pas du manioc, c'était du taro. Résultat: il a vomi de l'eau pendant 10 minutes. Franck a finalement jeté l'éponge dès le deuxième épisode. Probablement qu'il devait préparer une énième campagne présidentielle à perte...

Episode 2: Ambre, l'agent infiltré

Principale piñata des réseaux sociaux depuis le début de l'émission: Ambre. Initialement dans l'équipe des Verts, elle rejoint l'équipe des Violets parce que «attention, nouvelle règle!» Durant une épreuve d'immunité, elle a «oublié» une pièce d'un genre de puzzle dans sa main. C'était sûrement pour motiver son équipe...

Episode 3: Yannick a failli ouvrir une bijouterie

Le basketteur cumule tellement de bracelets maudits qu'il a failli ouvrir une boutique de bijoux fantaisie. Il en avait déjà un au poignet et ça le déséquilibrait. Il lui en fallait un deuxième.

Episode 4: Jean-Philippe

Vous vous souvenez de JP? Celui qui disait «soit je fascine, soit j'agace»? Dans son portrait, la production de TF1 s'est dit: «Dans ce cas, on va tout faire pour qu'il agace.» Dans une mise en scène claquée, on le voit au téléphone avec un client imaginaire en train de le convaincre de peindre sa cuisine en rouge plutôt qu'en vert. Ou en vert plutôt qu'en rouge... je sais plus, c'était en février. Quoiqu'il en soit, Jean-Philippe a prouvé sa force de persuasion. A deux doigts de l'envoyer discuter avec Poutine. Il déclarera finalement forfait pour cause de chevilles enflées (true story).

Episode 5: Jean-Charles a prouvé dès le début qu'il était régulier dans la défaite

Il a ramé sur chaque épreuve, sauf celle du radeau. C'est un Jean-Charles mou en grève de la pagaie qu'on a vu. Alors oui, il sait construire un radeau mais il ne sait pas s'en servir.

Jean-Charles, il était comme ça.

Episode 6: Stéphanie en mode Mo-mo-motus!

La performance de Stéphanie la croupière sur ses douze jours de Koh-Lanta se résume en une vidéo:

Episode 7: Alexandra a fait le PUITS à feuille-caillou-ciseaux!

C'est un peu passé inaperçu. Alexandra, celle qui est «métisse mais ça ne se voit pas» se retrouve à égalité avec Setha au Conseil. Pour savoir qui partira, elles doivent aller à la boule noire et pour savoir qui piochera en premier, elles font un shifumi. Alexandra ose le puits. Elle chope la boule noire. Karma.

Episode 8: le sexisme de Fouzi l'a bouffé tout cru

Souvenez-vous, Fouzi s'était permis une remarque sexiste du genre: «Nous les garçons, on devrait avoir plus de bouffe que les filles parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer.» Je rappelle que Fouzi est directeur financier... J'ai bien envie de voir à quoi ressemble l'égalité des salaires dans son entreprise.

Episode 9: Colin, le candidat suisse quitte l'aventure

Le Fribourgeois, seul candidat suisse de l'aventure, s'était fait éliminer à l'épisode 9. Je l'avais interviewé avant la diffusion du premier épisode en essayant de le piéger pour qu'il balance des infos inédites. Il n'a rien lâché. Il a été droit dans ses bottes.

L'interview en question👇

Episode 10: Maxime

Bastien avait tenté un coup d'état en voulant éliminer Louana, redoutable sur les épreuves. Il avait dévoilé sa stratégie à Maxime. Mais chut! C'était un secret... Maxime était allé tout rapporter. Maxime, c'est vraiment le genre de mec qui prévient la personne de son anniversaire surprise.

Episode 11: Jean-Charles

C'était peut-être le portrait le plus émouvant qu'on ait vu dans Koh-Lanta. Jean-Charles, le fustier, aime deux choses dans la vie: les livres et son chien. Donnez-lui tout de suite les 100'000 balles, qu'on en parle plus.

Episode 12: Ambre, cette challenge-enthousiast manager

Il ne s'est pas passé grand-chose durant cette saison. J'entends... il n'y a pas eu de gros coups de p***. Mais c'était avant qu'Ambre n'entre dans la danse et envoie Jean-Charles à une épreuve de dernière chance pour qu'il, je cite: «fasse ses preuves.» Il aurait suffi qu'elle dise: «parce que c'est avec toi que j'ai le moins d'affinité», elle aurait évité d'être la méchante de la saison.

C'était aussi le retour de l'épreuve mythique de la dégustation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les candidats manger des trucs dégueulasses comme un ver de cocotier, un scorpion et un oeil de poisson.

Episode 13:

Ambre a tellement reboosté Jean-Charles en l'envoyant à l'épreuve de dernière chance que Jean-Charles n'a plus qu'une envie: virer Ambre.

«Il va tous nous niquer le fustier» François, allongé sur la plage.

La surprise.

La déglingue.

Episode 14:

Nicolas aura été l'agent double de cette saison. Démasqué et puni (au bout de 14 épisodes quand même), il a rejoint le jury final qui lui a réservé un accueil glacial. Mais c'est parce qu'ils étaient «jaloux» qu'il arrive neuvième.

Episode 15: Olga, ce cheval qui a raté une haie

Elle était pourtant favorite. La danseuse de cabaret, un peu trop enthousiaste, a trébuché après une épreuve et s'est foulé la cheville. C'est presque aussi tragique que lorsque François avait perdu son slip de bain en 2020.

Episode 16: l'orientation et le sacre de Jean-Charles

Après avoir perdu absolument toutes les épreuves, le fustier a gagné l'orientation, les doigts dans le nez. Même François n'en croyait pas ses yeux en voyant Jean-Charles assis sur la plage lorsqu'il est arrivé avec le second poignard. Géraldine (oui, c'est une candidate comme les autres qui a le droit à un peu de lumière) a trouvé le troisième poignard. Et comme c'est une saison INÉDITE, rappelle Denis Brogniart, Bastien et Ambre se sont battus pour un quatrième poignard. Ce qui signifie qu'il y aura quatre poteaux ce soir (dont un... maudit).

Rendez-vous ce soir, à 21 heures (ou plutôt 21h30) pour la grande finale!

