Qu’est-ce que Claude va encore inventer pour qu’on le déteste?

Depuis deux épisodes, le candidat de Koh-Lanta est décevant. Il gronde tout le monde et il ne brille pas forcément sur les épreuves.

Avant, Claude était Claude le GOAT, le chouchou des internautes, l'équivalent d'Adrien, aka la simplexité, pour Top Chef. Le Monde lui avait même consacré une page entière dans son journal en véritable papier d'arbre. Le Monde, quand même! Pas Télé Star.

Alors quand je l'ai vu débarquer dans Koh-Lanta La Légende, j'avais des étoiles plein les yeux, je criais devant ma télé: «Allez Claude, c'est ta quatrième participation! Cette fois, tu vas gagner!» Claude n'a jamais remporté Koh-Lanta mais il a remporté le cœur des fans de l'émission.

Aujourd'hui, dès le générique, quand je vois son sourire en coin, j'ai envie de lui dire: «Fais pas trop le malin frérot, parce que jusqu'à maintenant, tu nous as pas vendu du rêve.»

D'abord, Claude est ami avec Coumba et ça, c'est mal. Rappelez-vous, Coumba, c'est celle qui voulait mener une VENGEANCE contre Clémence, «son bourreau». Celle qui tenait un speech telle une candidate des Marseillais sur l'île des bannis, en vain, puisqu'elle a été éliminée par Alexandra.

Ensuite, Claude a une fâcheuse tendance à gronder Sam, son stagiaire. Dernier épisode en date: le fish-gate. Le duo est allé pêcher pour la tribu. Claude est un bon pêcheur, c’est un fait. Mais comme dirait Teheiura, «le poisson est pêché au moment où il est dans la casserole». Alors quand Claude le sanguin engueule Sam comme du poisson pourri (pardon, je devais la faire) parce qu'il n'est pas venu assez vite avec la casserole et qu'il a perdu son repas du soir, c'est un peu exagéré. On dirait un épisode de Pascal le grand frère.

Le fish-gate en trois actes:

1er acte: le catch

2ème acte: le release

3ème acte: Claude va enfoncer son harpon dans les entrailles de Sam.

Le pire, c'est quand Claude est revenu sur le camp et qu'il a décrit le poisson aux autres candidats. Selon lui, c'était un spécimen de la taille d'un carton de Croustibat qui lui aurait échappé. Heureusement, Christelle a pêché deux petits poissons grâce à sa canne à pêche. Merci à elle.

Ne jamais crier victoire tant qu'il n'est pas dans la casserole

Et puis, Claude ne brille pas forcément sur les épreuves. La semaine dernière, il faisait équipe avec Laurent lors de l'épreuve de la boue. Elle consiste à se jeter dans une marre de boue afin d'en collecter au maximum pour remplir un seau. Cette boue servira ensuite à faire des projectiles pour faire tourner une sorte de girouette.

Claude a engueulé Laurent parce que ses projectiles n'étaient pas assez compacts. Gueuler sur Sam parce que de toute façon, il a l'air d'adorer ça, ok. Mais s'en prendre à Laurent, le G.O de Koh-Lanta, c'est NON!

Ugo is the new Claude

Ugo (et non pas Hugo, comme certains candidats ont pu l'écrire en l'éliminant dès le premier épisode) est en passe de devenir le nouveau GOAT, «greatest of all time», de Koh-Lanta. Calme et efficace, le fauconnier ne fait pas de cinéma. Il a survécu sur l'île des bannis et depuis son retour, il a gagné trois fois le totem d'immunité, le dernier avec Loïc à la redoutable épreuve du guide et de l'aveuglé.

Ce soir, place à l'épisode 11 sur TF1. On espère vraiment que Claude va se ressaisir. «C'est un sanguin, mais un sanguin gentil», comme dirait encore Teheiura. Paix à son flambeau.

