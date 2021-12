C'est la triche qui a gagné cette année anniversaire, bravo à elle! twitter

Voici le gagnant de Koh-Lanta et ce n'est pas celui que vous pensez

La finale de Koh-Lanta: La légende a eu lieu ce mardi soir 14 décembre. Voici tout ce qu'il ne fallait pas rater de ce combo poteaux-prime time (exception faite des 45 minutes de pub.)

Fan de la première heure de Koh-Lanta et des steak-frites gate, je ne pouvais pas rater la finale qui a eu lieu ce mardi soir 14 décembre. J'ai pour habitude (comme beaucoup de monde) de regarder l'émission un jour après sa diffusion pour esquiver les pubs mais le risque de me faire spoiler le lendemain, au bureau ou sur Twitter, était trop grand.

Si vous n'avez pas suivi l'histoire du steak de la honte, c'est par ici👇

Au départ, ils étaient 20... 20 à tenter de ne pas se faire éliminer sur 36 jours d'aventure. A la fin, comme dirait Denis, il n'en restera... qu'un.

Et c'est parti pour 2h45 d'émission dont 1 heure de pub!

Moment yeux humides

Pendant que le jury final, c'est-à-dire les dix derniers candidats éliminés, se la coulent douce à l'hôtel, les trois finalistes Laurent, Claude, et Ugo Maximus Grandius Modestus, propriétaire de l'île des bannis, vainqueur de l'arène, gagnant des épreuves sans confort, passent leur dernière matinée sur le camp.

Ils s'apprêtent à disputer l'épreuve mythique des poteaux. Elle donne accès à la finale, c'est à dire aux votes du jury pour élire le grand gagnant.

Sur une musique style bande originale d'Out of Africa, Denis et sa chemise longue aux manches retroussées débarque sur le camp des finalistes. Comme les Miss France la semaine dernière avec Jean-Pierre Foucault, chaque candidat a l'occasion de parler, de toucher le public. Chacun après l'autre, ils pleurent. C'est le moment émotion.

Les poteaux

Changement de musique. On ne rigole plus.

Première étape: tenir sur un rectangle de 15 centimètres sur 20 centimètres. Lequel des trois tiendra le plus longtemps? On a le droit à des gros plans sur des pieds qui ressemblent à des griffes de hiboux. Il faut avoir l'estomac bien accroché.

Claude a fait une erreur de débutant: il n'a pris ni chapeau ni casquette.

Laurent a lui aussi fait une erreur: il a mis un parasol sur la tête. Au moindre coup de vent, il s'envole.

Ugo (UGOAT pour les intimes) n'a fait aucune erreur. Il porte une casquette. Ugo Boss.

Deuxième étape: après une heure d'épreuve, il leur fait désormais tenir sur un carré de 15 centimètres de côté. Comme dirait Laurent en soufflant: «c'est reparti pour une heure.»

Troisième étape: tenir sur un rectangle de 15 centimètres par 10 centimètres. Ça se corse. Laurent se gratte les couilles. UGOAT est concentré. Mais à peine quelques minutes après le début de cette troisième étape, Claude tombe à l'eau le premier. Pourtant, ça n'a pas l'air de l'énerver plus que ça, en tout cas moins que lorsqu'un requin poisson lui échappe.

Le temps change soudainement. Le vent se lève. Il pleut. Laurent gesticule alors qu'Ugo est imperturbable. Un vrai faucon.

Quatrième étape: tenir sur un carré de 10 centimètres de côté. Contre toute attente, Ugo tombe à l'eau, le seul des trois candidats qui ne s'est pas goinfré de pains au chocolat, perd. C'est effectivement la dernière révélation choc du Parisien.

Laurent gagne donc l'épreuve. Face au jury, il choisit sans grande surprise son pote Claude: «Je pense qu'il va être très déçu mais il me comprendra, je vais prendre Claude.»

Le vote du jury final

Les dix premiers membres du jury final vont voter, rejoint par Jade et Phil qui ont perdu à l'épreuve de l'orientation la semaine dernière. On revoit des têtes qui ne nous avaient pas manqué, comme Coumba. Teheiura est là lui aussi mais ayant profité d'un steak-frites et autres denrées gracieusement offertes par des locaux, il n'a pas le droit de parler. Il est présent mais il ne votera pas. Il doit sûrement se dire: «J'suis dèg, je suis le seul à payer la tricherie alors que Laurent et Claude ont mangé autant que moi et je dois voter pour l'un d'eux...»

Chacun passe l'un après l'autre devant l'urne. Puis, Denis Brogniart la scelle pour procéder au dépouillement à Paris. Qui va remporter les 100'000 euros? Probablement personne. Au même moment, on me glisse dans l'oreillette (enfin je lis sur Twitter) qu'en raison des tricheries, il n'y aura pas de gagnant cette saison mais rien n'est encore confirmé.

Le prime

On quitte la Polynésie pour Paris et on retrouve Denis et tous les candidats, pomponnés et sapés comme jamais, en particulier Namadia, en tenue traditionnelle nigériane.

Laurent débarque avec des lunettes de soleil. On sent qu'on va le voir bientôt dans Les Marseillais contre le reste du monde aux côtés de Maeva Ghennam.

tf1

Denis nous annonce que cette finale est un peu particulière. Il nous tease mais on sait déjà.

Il est 23 heures, les paupières commencent à être lourdes. J'avoue que je ne regarde plus que d'un œil depuis qu'Ugo est tombé des poteaux. La seule chose qui pourrait me réveiller c'est de savoir si Claude et Laurent ont mangé des pains au chocolat ou des chocolatines.

Denis tourne tellement autour du pot que j'ai le tournis. Namadia, il veut pas intervenir?

Il se fait tard. J'ai école demain et Denis n'a toujours pas parlé des tricheries. Au lieu de ça, Namadia fait de la lèche et offre au présentateur un tableau avec tous les candidats de ce Koh-lanta: La légende. On dirait un pot de départ.

23h38: Enfin! Denis nous explique qu'il n'y aura pas de dépouillement. «Un petit groupe d'aventuriers n'a pas respecté le code d'honneur de Koh-Lanta.» Tout ça pour ça.

En effet, les 100'000 euros seront bel et bien reversés au Fonds pour Bertrand-Kamal dédié à la recherche sur le cancer du pancréas.

Pour vous remettre de vos émotions, voici des loutres😻😻😻

1 / 15 Des loutres, en veux-tu en voilà source: imgur

A défaut de vous emmener en Polynésie, on vous emmène à Yverdon.