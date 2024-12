Ils étaient trois sur les poteaux et c'est finalement Charlotte qui a remporté cette épreuve. Image: dr

La finale de Koh-Lanta était nulle

Ce mardi 3 décembre, sur TF1, c'était la finale de Koh-Lanta. Thibault, Charlotte et Ilyesse se sont disputé la première place sur les poteaux, puis lors du Prime. Mais après l'épreuve des poteaux, la soirée a été longue.

Attention, gros spoil à venir! En même temps, vous avez cliqué sur l'article, vous vivez dangereusement

«Le gagnant du peuple» comme certains l'appellent sur Twitter, comme s'il s'agissait d'un candidat à la Présidentielle. Ilyesse a commencé tout en bas, sur l'île maudite, «là où il fait tout gris, tout sombre» décrivait-il un jour à Denis Brogniart. Il a monté les échelons petit à petit. Il a réussi à se faire une place dans une tribu marquée par ses anciennes couleurs, rouge et jaune.

C'est parce qu'il n'a jamais fauté depuis le début de son aventure (pas de couteau dans le dos, pas d'excès de colère, pas de rancune) et qu'il a prouvé qu'il méritait sa place en gagnant des épreuves, qu'il n'a pas été choisi pour disputer la finale. En effet, lors de l'épreuve des poteaux qui consiste à rester statique le plus longtemps possible sur un tout petit carré de bois, il a chuté.

C'est Charlotte qui a remporté la mythique épreuve. Et comme le veut la tradition, elle peut choisir qui l'accompagnera en finale face aux votes des anciens candidats.

Stratégiquement, mieux vaut prendre celui ou celle qui est le moins apprécié de la classe pour être sûr que les votes aillent vers soi. Face au populaire Ilyesse, Charlotte n'avait aucune chance. Face à Thibault, ses chances n'étaient pas beaucoup plus grandes.

A partir du moment où Ilyesse a été éliminé, la soirée a tiré en longueur. Le chouchou des internautes n'étant plus qu'un simple membre du jury final, que ce soit Charlotte ou Thibault qui gagnent, quelle importance?

D'ailleurs, certains téléspectateurs regrettent l'époque bénie où Koh-Lanta réunissait l'épreuve d'orientation, les poteaux et le prime dans une seule émission.

C'est finalement Thibault (Thybo, Thiebaud ou encore Thybaud) qui a gagné les 100 000 euros promis au vainqueur de Koh-Lanta.

Sur Twitter, rares sont les voix qui regrettent que Charlotte n'ait pas gagné, elle qui a pourtant remporté les poteaux et quatre victoires individuelles, contrairement à Thibault qui, lui, n'a gagné que deux victoires individuelles. Il n'y a véritablement qu'un nom qui ressort: celui d'Ilyesse. Certains fans demandent d'ailleurs à TF1 de faire un All Stars avec lui et d'autres aventuriers ayant marqué Koh-Lanta.

Lot de consolation pour les fans d'Ilyesse: un internaute a rassemblé toutes les séquences où l'aventurier a été filmé en train de dormir bouche ouverte. Un running gag du caméraman qui a beaucoup amusé les téléspectateurs cette année.

En tout cas, comme chaque année, les candidats nous ont gâtés avec leurs habits de lumière. De quoi rendre ringard le Met Gala.

L'année dernière aussi, on avait eu le droit à un véritable défilé de mode:

