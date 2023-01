Koh-Lanta a annoncé son jour de diffusion et les fans sont outrés

Les téléspectateurs qui espéraient voir l'émission revenir en prime time le vendredi soir sont déçus. Mais les fans suisses auront de quoi se remonter le moral: un fromager romand est au casting. Par ailleurs, Denis Brogniart, qui a reconnu «des propos qui ont heurté certaines personnes», reste à l'antenne.

Koh-Lanta, la célèbre émission où on choisit de son plein gré d'aller s'affamer sur une île, où on se bat pour du manioc et où on doit tenir longtemps sur des poteaux (je sais pas trop, je regarde pas) revient avec «Le Feu Sacré» le 21 février prochain. Vous n'avez pas d'agenda sous la main? Laissez-moi vous achever: c'est un mardi. Oui, Koh-Lanta, ce sera ENCORE LES MARDIS. Les fans sont dégoûtés.

Il faut dire que TF1 leur avait réservé pendant des années le prime time du vendredi. L'année passée, les adeptes de l'émission avaient découvert, dépités, qu'ils allaient devoir suivre les aventures d'inconnus en short le mardi soir, leur assurant d'avoir des têtes de déterrés le mercredi. Nombre d'entre eux pensaient que la chaîne allait revenir à une diffusion les vendredis. Il n'en est rien.

Depuis l'annonce de TF1, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs scandalisés partagent leur colère:

«Mais pourquoi le mardi, c'est chiant 😡» Une amatrice en PLS.

«On va faire une pétition! Vous allez nous remettre Koh-Lanta le vendredi, respectez les téléspectateurs, on est là depuis des années, on est pas content!» Une fan au bord de l’apoplexie.

«MAIS VOUS AVEZ TOUJOURS PAS COMPRIS????? Vous avez pas assez souffert de la baisse d’audience on doit encore + boycotter» Un fan en grève (comme la France).

«Rohhh non le mardi mais là je souffle» Une fan hyperventilée.

«Mais on vous a dit vendrediiiiiiii» Un fan qui a le iiiiiiii de son clavier pété.

Un fromager suisse figure au casting de Koh-Lanta

Si le choix dans la date fait saigner des gencives les téléspectateurs de la première heure, les Suisses pourront au moins se consoler d'avoir des cernes plus longues que les fameux poteaux grâce à la présence d'un Genevois dans le programme. Martin Burrus, ex-trader de 30 ans reconverti dans le fromage après des études à l'Ecole hôtelière de Lausanne, a participé au tournage sur l'île de Luçon, aux Philippines. Il possède deux fromageries dans la région de Genève, à Vésenaz et Carouge, et prévoirait d'en ouvrir une troisième selon le communiqué de la chaîne.

Le Genevois Martin Burrus, 30 ans, participe à «Koh-Lanta: Le Feu Sacré». Image: A.ISSOCK/ALP/TF1

Denis Brogniart est toujours de la partie

Malgré les accusations d'anciennes collaboratrices, qui ont dénoncé le harcèlement moral, les insultes et l'humiliation subis de la part de Denis Brogniart, l'animateur reste en poste. Comportements abusifs, crises de rage, insultes hors antenne... L'animateur est accusé d'avoir, à plusieurs reprises, pété les plombs contre ses collègues féminines. Voici a mené l'enquête et a interrogé le principal intéressé, qui a justifié ses agissements par la pression du direct:

«Je suis très engagé, perfectionniste et à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés [...]. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser.» Denis Brogniart, animateur sur TF1.

L'animateur assure qu'il ne s'agissait que de faits isolés. Denis Brogniart a été entendu par la direction de TF1, qui lui a «passé un savon» selon Le Parisien, sans remettre en question sa présence à l'antenne.

«J’ai eu un entretien avec Denis. On s’est dit les choses. Pour moi, le sujet est clos» Le directeur de l'information chez TF1 Thierry Thuillier, dans les colonnes du Parisien.

Les fans de Koh-Lanta se donnent donc rendez-vous le mardi 21 février sur TF1, et sur Twitter pour crier que le mardi, c'est nul.

Pour patienter...

Voici notre interview avec le Suisse de l'édition précédente:

Vidéo: watson

Vous n'êtes pas trop îles, plages, tout ça?

Voici 18 bonshommes de neige: