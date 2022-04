Koh-Lanta épisode 9: notre Colin national a vécu un sale moment 💔

Le Fribourgeois a été éliminé. watson / DR

Chaque mardi, ma collègue Marie-Adèle regarde Le Totem maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, c'est encore moi qui m'y colle et apparemment, c'était intense (mais n'hésitez pas à me contredire...).

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Ma collègue est encore en vacances et moi, je dois vous résumer un épisode que je n'ai pas vu. Comme aucun autre épisode de Koh-Lanta, d'ailleurs. Mais grâce à Twitter, j'apprends vite et peux vous résumer le truc. Ça part sur de la réunification, des poteaux et du collier d'immunité imaginaire qui, du coup, n'immunise pas des masses.

Bon, d'habitude, on prend les «piñatas» de Twitter, parce que la twittosphère aime taper sur les méchants. Mais apparemment, il y a eu tellement de masterclasses dans cet épisode que, sur le réseau social d'Elon Musk, les gens ont décidé d'être gentils. Donc il y a des «piñatas», mais aussi des «chatons» (et d'autres créatures bizarres #teasing).

HELP Comme la semaine dernière, cet article est participatif. N'hésitez pas à m'envoyer vos infos et réclamations par mail.

Premier chaton de Twitter: Setha 😺

Après avoir embrouillé le cerveau de tout le monde en s'inventant un collier d'immunité imaginaire, Setha a finalement été éliminée. C'est triste, je sais pas qui c'est, mais elle aurait mérité de gagner. Twitter rend hommage à cette reine du bluff et à son collier magique.

Les meilleurs tweets:

Deuxième chatoñata de Twitter: Colin 😺🪅

Oh nooooon, le Fribourgeois de 25 ans, seul Suisse de l'aventure, a été éliminé! En vrai, j'ai pas bien compris s'il fallait être triste ou pas, car les twittos sont partagés entre la pitié et le «bien fait pour sa gueule» et moi je capte plus grand-chose. Du coup, Colin est un chatoñata, sorte d'animal hybride issu du chaton et de la piñata, en mode fusion, comme la cuisine mexiconaise ou la françinoise (c'est a priori la dernière fois que je gère cet article alors YOLO, ça part sur des inventions pas validées pas les biologistes).

Les meilleurs tweets:

Troisième piñata de Twitter: Nicolas 🪅

Alors lui, il fait l’unanimité contre lui. Raclure, poucave, anguille, peut-on lire à son sujet sur Twitter. Une histoire de mec qui raconte qu'il veut inculquer des valeurs à son fils et qui, au final, la fait à l'envers en éliminant un type. Je croyais que c'était le principe de cette émission, non? Ou c'est juste de survivre en étant debout sur trois orteils en équilibre sur des poteaux sans boire et en mangeant du manioc moisi? Cheh.

Les meilleurs tweets:

Quatrième piñata de Twitter: l'honneur 🪅

Woooow, attention, ça tire à balles réeeeelles! Il n'y a apparemment pas que l'honneur de Nicolas qui est discutable. Il y a l'honneur de manière générale, de tous, surtout des rouges, mais aussi des jaunes. L'honneur avec un grand H, comme quand on parle de l'Histoire, vous voyez? L'honneur, c'est un truc sur lequel on transige pas dans Koh-Lanta. Sauf quand on sort la carte «stratégie», et encore, ça dépend. Bref, j'espère que c'est plus clair pour vous que pour moi.

Les meilleurs tweets:

Dernière chatoñata: l'adversité 😺🪅

Parce que résumer une émission sans la regarder, c'est, contre toute attente, finalement pas la mer à boire (merci Twitter). Mais j'ai quand même l'impression d'avoir écrit n'importe quoi. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. ❤️

Ma collègue revient vous gâter la semaine prochaine avec son expertise bien plus pointue. Avec encore plus de manioc, de poteaux et de trahison. Vivement!

On se quitte à nouveau sur ce mème:

