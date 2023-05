Gilles, ce comédien qui veut faire pleurer dans les chaumières dans Koh-Lanta: le feu sacré. capture d'écran twitter/watson

Koh-Lanta: J'en peux plus de l'argument des enfants

Comme chaque année, l'épreuve du tir à l'arc a foutu le bordel dans les alliances, car le gagnant a le droit d'appeler ses proches et ça, ça n'a pas de prix. Hier, l'argument «les enfants d'abord» a dominé comme si la famille des sans enfants comptait pour du beurre.

⚠️Cet article contient des spoils⚠️

Sur le Titanic, on pouvait comprendre: «Les femmes et les enfants d'abord!» Mais dans Koh-Lanta, aucun paquebot n'est en train de couler et personne n'est en train de crever. Et pourtant, hier soir, lors de l'épreuve de confort du tir à l'arc, plusieurs candidats ont brandi l'argument des enfants comme si leur vie en dépendait, comme s'ils participaient aux Hunger Games.

Concrètement, celui ou celle dont la flèche était la plus proche de la cible était forcé d'éliminer un aventurier et pour éviter de dire: «Toi, je t'aime pas», certains ont préféré donner l'excuse bidon des enfants. La récompense à la clé: un repas chaud, une nuit confortable, un voyage pour deux aux Philippines et... et... un coup de téléphone aux proches.

Moi, hier soir devant ma télé:

C'est ce dernier cadeau qui a foutu le bordel. Sous prétexte que certains aventuriers n'ont pas de gosses, ils ne méritaient pas de poursuivre l'épreuve de confort. Comme l'a très bien dit Julie: «Si je comprends bien, on est illégitimes» après avoir éliminé Clémence avec le même argument.

La vraie raison de Julie. un montage claqué signé watson

En vrai, il n'y a pas de bonne raison de casser la flèche d'un autre candidat, mais l'argument des enfants, ça fait un peu «ouin-ouin land». Les proches des candidats sans enfants, que ce soit des parents, des frères, des sœurs, des époux ou un chien, n'ont pas moins de valeur. Entendre cet argument pourri à 22h30 m'a obligé à prendre une triple dose de mélatonine pour m'endormir.

Sans compter que cette saison, un candidat en particulier tout droit sorti d'un stage de la Commedia dell'arte, Gilles pour ne pas le citer, a sorti les larmes de crocodile et s'est ainsi attiré la pitié des autres candidats, le propulsant en final de l'épreuve.

Il faut dire que Denis Brogniart sait comment pousser les candidats au craquage avec un simple téléphone portable à la main. Il n'avait pas fini de parler que les larmes coulaient déjà sur les joues de Gilles et en parfait remueur de couteau dans la plaie, Denis, qui a appris les noms des enfants de tous les candidats par coeur, a demandé au père de famille: «Il est important pour vous Gilles ce coup de fil?». C'est comme s'il avait mis deux balles dans le juke-box.

Le but de cette épreuve est évidemment de monter les gens les uns contre les autres. C'est pour cette raison qu'elle arrive à ce moment précis de l'aventure, pour faire exploser les alliances. Et hier soir, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé. Le groupe des quatre mecs, «les Beatles, les quatre mousquetaires» comme disait fièrement Frédéric quelques heures avant l'épreuve, a explosé en vol. Gilles, jamais menacée jusque-là, a été éliminé. Mais bon, il a pu appeler ses enfants et ça, c'est le principal.

