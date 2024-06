Les candidats de Koh-Lanta ont bien changé depuis leur retour

Hier soir, Léa a été sacrée grande gagnante de la 25e saison de Koh-Lanta sur TF1. Malgré l'absence de suspense, on a quand même pu admirer les habits de lumière des anciens candidats.

Plus de «Divertissement»

Chaque année, Denis Brogniart essaie de nous convaincre que l'épreuve des poteaux est mythique. Peut-être pour les trois candidats restants, mais pas pour nous, les téléspectateurs, forcés de regarder en gros plan des pieds en putréfaction.

Pour ne jamais oublier:

Ses pieds appartiennent à Alexandra, la gagnante de 2023.

Le dernier épisode de cette 25ᵉ saison (ça fait 23 ans que Koh-Lanta existe) était à l'image des anciennes finales: ennuyeux. Ce mardi 4 juin, c'est Léa qui a remporté les «100 patates» comme dirait sa rivale Julie. Ce n'était pas une surprise puisqu'elle a remporté les poteaux. Très souvent, le vainqueur de cette ultime épreuve est le grand gagnant de Koh-Lanta et Denis Brogniart tente tant bien que mal de meubler presque 3 heures d'émission.

La seule chose un peu excitante, c'est de revoir les anciens candidats métamorphosés. Après 40 jours de survie sans pouvoir se laver, se peigner, se brosser les dents et après avoir perdu plusieurs kilos, ils ont bien mauvaise mine. Mais le soir de la finale, qui a lieu plusieurs mois après le tournage, on les voit à nouveau pomponnés et potelés.

Les candidats apparaissent un à un vêtus de leurs plus beaux habits de lumière et présentés par un Denis Broginart en feu. Ils sortent d'un nuage de fumée et saluent la foule comme des joueurs de foot qui entreraient sur le terrain. Mais côté look, on joue en 3e ligue. Certains d'entre eux ont confondu prime à la télévision et gala de charité dans la salle communale de Poitiers. D'autres sont méconnaissables avec leur brushing façon Miss France 1998.

Photo entre girls dans les toilettes, comme un Met Gala:

Voici les plus belles métamorphoses

La finaliste Julie pendant le jeu:

Pas toutouyoutou. Image: twitter

Julie lors de la finale:

Toutouyoutou.

Léa, la gagnante de Koh-Lanta pendant le jeu:

Léa, lors de la finale:

Gagnante du jeu et du look.

Sébastien, le rageux, pendant le jeu:

Sébastien, lors de la finale:

Promis, cette photo n'a pas été prise sur l'île.

Meïssa, l'un des trois finalistes:

Image: twitter

Meïssa, lors de la finale:

C'est le premier rang du défilé Jacquemus? Image: twitter

Amri pendant le jeu:

Amri, lors de la finale:

Elle est très soyeuse cette chemise.

Jean pendant le jeu:

Jean lors de la finale:

A part le sourire, rien n'a changé chez lui.

Mégane pendant le jeu:

Mégane lors de la finale:

La paix dans le monde!

Pauline pendant le jeu:

Maïs doré au four

Pauline lors de la finale:

Maïs pas cuit.

Nathalie durant le jeu:

Oui, oui, j'ai 28 ans.

Nathalie

Je vous ai bien eu! J'ai 38 ans.

Les deux outsiders du jeu, William et Léa:

Ils avaient une white party après l'émission. instagram

William, si jamais, ça ne sert plus à rien de porter un collier d'immunité. instagram

En fait, c'était white party pour beaucoup de monde.

Alicia pendant le jeu:

Alicia lors de la finale:

#nofilter.

Vous vous souvenez de Colin, le Suisse de Koh-Lanta 2022?

Vidéo: watson

Ces îles sont à vendre, il y en a pour toutes les bourses!