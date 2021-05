Divertissement

L'horoscope

L'horoscope de la semaine



Image: Keystone/watson

Voilà non mais parce que bon: après on passe du temps à trouver un titre, alors qu'il suffit de dire ce qu'on a à dire. Donc, cette météo des étoiles, qu'est-ce que ça raconte?

Benjamin Décosterd

Les Bélier ♈️ vous êtes triste. Ce n'est pas la faute de Neptune ou des gens qui font des blagues à base de vaccin et de 5G («Je me suis fait vacciner, mais ça fait pas effet, j'ai pas plus de réseau qu'avant! ÉnormePTDRXD🤣🤪») .

Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'actualité. Pour vous, les articles de presse ressemblent à des recettes de Betty Bossi qui se serait mis à faire des tartines de merde sur le pain du désespoir.

Pourtant, vous y avez cru, à ce monde d'après. Mais vous vous rendez à l'évidence: La guerre reprend plus vite que la vie normale et – que ce soit du COVID ou des bombes – tout ce qui (se) compte, c'est les morts.

(C'est beau et triste, non? On dirait un jour férié, cette phrase).

Les Taureau ♉️, vous aussi vous êtes tristes, mais vous ne savez pas pourquoi.

Mars est catégorique: c'est la faute à ce dimanche soir qui a un petit arrière-goût de fin de vacances.

Rassurez-vous, demain c'est fini. Et pendant toute la semaine, vous pourrez avoir le cafard parce que vous travaillez, au lieu d'avoir le cafard parce que vous allez reprendre le travail.

En bref, la semaine s'annonce morose.



Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: Un daltonien qui a une semaine moROSE, on est sûr que sa semaine elle est pas moVERTE?

Gémeaux ♊️ , je reçois les infos sur votre semaine le jeudi normalement. Mais là, je ne les ai pas eues, parce que c'est aussi férié dans votre constellation.

Désolé. Pour me faire pardonner, voici une super pub pour une boisson sucrée/des surgelés/du café/un supermarché orange/une voiture/un supermarché rouge/une assurance maladie (rayez la mention inutile):



Cancer ♋️, vous en avez marre des gens qui ne sont pas assez sérieux et du deuxième degré. Rassurez-vous, les étoiles vous ont entendus. Voici donc votre semaine à venir:



Lundi

Mardi

Mercredi (vous commencez à comprendre la blague de la semaine 1er degré)

Jeudi (vous souriez en soufflant légèrement par le nez)

Vendredi

Samedi (vous commencez à trouver ça long)

Dimanche («tu crois qu'il est payé à la ligne?»)

Lion ♌️, j'ai les infos sur votre semaine le vendredi normalement. Mais là, je ne les ai pas reçues, parce qu'ils font aussi le pont dans votre constellation.

Désolé. Pour me faire pardonner, non pas une pub (parce que le comique de répétition, à partir de deux fois, c'est un peu redondant) mais une jolie image d'actualité:

Et enfin, voilà une pub:

Vierge ♍️: contrairement aux Taureau, vous êtes contents de la reprise du travail. En grands organisés (surtout les Vierge ascendant psychorigide), la semaine dernière, vous vous demandiez: «Non mais une semaine de trois jours… C'est la fête du slip ou quoi?»

Et bien figurez-vous que oui, c'était la Fête du Slip (à Lausanne).

Balance ♎️: vous vous réjouissez de la réouverture complète des restaurants, histoire de voir autre chose en story Instagram (les jours de pluie) que des photos d'eau verte à la Fondation Bayeler.

Mais dès le 2 juin, les photos de plats vont vous saouler aussi. Votre vrai problème c'est le monde moderne. Partez élever des chèvres dans le Jura et vivez sur les millions de vos Bitcoins (parce que faut pas déconner non plus, si vous aviez voulu être vraiment pauvres, vous seriez aller vivre dans le Jura il y a déjà un moment).



Les Scorpion ♏️ sont caractérisés par la pratique du cannibalisme. Non seulement envers des espèces différentes, mais au sein de la même espèce.

Source: Jaitoutcompris.com



Image: Shutterstock/watson

Tout va trop vite pour vous, Sagittaire ♐️. Vous avez appris que des militants pro-climat avaient écopé de sursis face à Crédit Suisse. Mais vous ne savez pas de quels militants il s'agit, pour quel délit et dans quelle filiale de Crédit Suisse.

Aussi, vous n'avez rien compris aux initiatives «eau potable» et «pour l'interdiction des pesticides» de juin, mais ça c'est normal.

Verseau ♒️, vous avez la flemme. Souvenez-vous de ce que disait Marcel Proust:

«Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux»

Voilà. C'est tout.

(Nan mais il y aurait certainement quelque chose à en déduire, si on avait pas la flemme. Au passage, par curiosité, Marcel Proust ne serait-il pas plus cité que lu?)

Si vous êtes Poissons ♓️, vous passerez une bonne semaine. Parce qu'après on va dire que tous les signes ont des horoscopes nuls.

Donc vous, c'est bien et je le dis sans réserve.

Sauf si vous habitez à la frontière israélo-palestinienne. Ou que vous avez perdu votre job dans l'hôtellerie-restauration en 2020. Ou que vous avez perdu un proche dans les gorges du Chauderon, ou au sommet de l'Everest.

Mais sinon, ce sera bien (courage).​

