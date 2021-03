Claude-Inga Barbey n'a pas écrit cet horoscope

Divertissement

Image: Youtube / watson

Donc à priori, pas de quoi polémiquer. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il faille uniquement parler météo pour ne froisser personne. Allez, on y va, on a des étoiles sur la planche (on se les pèle ces jours, non?)

L'horoscope, c'est quoi? Chaque dimanche soir, vous avez rendez-vous avec la météo des étoiles; l'Info trafic des astres; la carte des humeurs de l'espace. Tout ça, avec de l'actu et des réflexions «ascendant-deuxième-degré».

Joyeux anniversaire, Bélier ♈️! Profitez, pour une fois qu'un média parle d'un autre anniversaire que celui du confinement.

Et bonne nouvelle, vous pourrez inviter cinq personnes de plus pour votre soirée d'anniversaire.

Si vous n'avez pas assez d'amis pour être dix, alors comptez les antidépresseurs, la bière tiède, le tabouret et la corde comme des invités. (De rien. Pour d'autres conseils solitude, n'hésitez pas à vous démerder tout seul).

Neptune vous met dans le doute Taureau ♉️. Depuis l'enquête qui montre que les fraises d'hiver sont imposées par la grande distribution, vous avez envie d'en manger.

Cela ferait-il vous une mauvaise personne?



Gémeau ♊️, mangez des fruits cette semaine. Mais pas des fraises: celles de Suisses ne sont pas toujours pas mûres et celles de l'étranger n'ont toujours pas de goût.

Ah et soyez plus attentifs. Vous avez raté la faute d'orthographe dans votre horoscope.

Pauvres Cancer ♋️. En plus d'avoir toujours un nom de signe nul, vous êtes mélancoliques.

Le matin, vous vous levez.

La journée, vous travaillez.

Le soir, vous allez vous coucher.

Les nuits d'insomnie, vous vous demandez si vous regardez votre téléphone parce que vous n’arrivez pas à dormir ou si vous n’arrivez pas à dormir parce que vous regardez votre téléphone.

Les semaines se suivent et se ressemblent. Votre vague à l'âme vous donne le mal de mer, alors que l'horizon de vos lendemains est aussi calme que plat. Les terrasses, les théâtres, les projets, bref le sel de la vie semble être une île encore lointaine.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas «trop intelligents/sensibles/woke» pour être heureux. Vous êtes comme tout le monde depuis quelques mois.

(Après, je vous le concède, vivre dans un monde où la chatte de Clara Morgane est plus connue que le chat de Schröndinger, c'est pas facile tous les jours.)

Les Lion ♌️ sont AU TAQUET! L'œil vif, prêts à bondir sur n'importe quelle opportunités. C'est bien simple, on dirait des Verts lausannois devant le score du PS avant le deuxième tour des élections pour la municipalité.

Un peu de fatigue pour les Vierge ♍️. Uranus renforce votre côté procrastinateur. Pas envie, ces jours.

C'est pareil pour les Balance ♎️ signe du rédacteur de ces lignes.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: «Alors que nous, on est pas des Balance»

Les Scorpion ♏️ peuvent mesurer jusqu'à 22 centimètres. C'est le cas du Pandinus imperator, que l'on trouve en Afrique. Source: Wikipédia.

Image: Keystone / watson

Et les Capricorne ♑️ d'en remettre une couche: «Vous savez ce qui peut aussi mesurer 22cm en Afrique?»

Sagittaire ♐️, vous êtes inquiets cette semaine. Par exemple, vous vous demandez si la citation précédente ne serait pas un peu offensante.

Saturne crie que oui. Mercure ne sait pas. Orion n'arrête pas de dire qu'on ne peut plus rien dire. Jupiter n'ose rien dire, parce qu'elle croit qu'on ne peut plus rien dire. Pendant ce temps, plein d’astéroïdes pas drôles discutent de ce qui est supposé l'être.



Et Claude-Inga Barbey, Verseau ♒️, pense que non, c'est pas offensant, mais que ça aurait été plus marrant de faire un gag avec des scorpions portugais.

Bref, rien de nouveau près du soleil, dans les astres comme sur Terre, l'heure est grave puisque tout le devient très vite.



Si vous êtes Pierre Maudet, un peu Poissons ♓️ mais aussi politicien immortel (aka le phoenix de Plainpalais) , vous ressassez un sentiment d'injustice, en vous posant cette question:

«Élire quelqu'un avec des convictions de gauche et lui donner un salaire de conseiller d'Etat, ce serait pas aussi un peu de la corruption?»





