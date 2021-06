Divertissement

La Poste

Top 5 des techniques pour dépasser tout le monde dans une queue



Image: Shutterstock, Knowyourmeme

Tu es pressé et tu dois déposer un colis à la Poste. Mais lorsque tu arrives devant, il y a une immense file d'attente. Pas de temps à perdre, voici 5 astuces pour dépasser tout le monde (c'est malpoli mais bon, le temps c'est de l'argent).

Voler l'uniforme du personnel

Avantage

Tu vas dépasser tout le monde sans qu'on te pose de questions. On s'écartera même à ton passage.

Inconvénient

Imagine une seconde que tu croises le patron, qui te dit «Hey le nouveau, qu'est-ce que tu fais encore là à trainer». Et là, tu te retrouves embarqué dans une journée de travail de 12h.

Image: Shutterstock

Ne pas te laver les dents pendant une semaine

Avantage

Les gens vont soit s'évanouir, soit partir en courant. Tu pourras entrer tranquillement dans le magasin.

Inconvénient

Est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser?

Taffer les pectoraux à la salle , comme ça personne n'osera t'embêter

Avantage

Avec ta nouvelle stature, personne ne t'empêchera de passer! Les gens vont baisser les yeux et te laisser t'installer à la première place sans sourciller. En plus, tu auras un summer body de rêve donc une pierre deux coups!

Inconvénient

C'est cher un abonnement fitness. En plus ça demande une rigueur que tu n'as pas du tout. Et tu n'es quand même pas prêt à abandonner les menus McDo...

Appeler la police et faire une fausse alerte à la bombe

Avantage

Les gens vont hurler et partir en courant. Tu n'auras qu'à te diriger vers le guichet déserté. En plus il paraît que c'est la mode en ce moment, en tout cas à Lausanne.

Inconvénient

La police, l'amende, la prison, le casier judiciaire...

Y aller au culot

Avantage

Si la grand-mère que tu viens de dépasser te dit «pardon je crois que j'étais avant vous», tu n'as qu'à rétorquer «non je ne crois pas» et tourner la tête. Ensuite tu mets tes écouteurs et tu attends que les gens finissent de t'insulter. Et avec ça, tu auras économisé en tout cas 20 minutes!

Inconvénient

Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des potes...

BONUS: Tu attends ton tour comme tout le monde

Avantage

Aucun.

Inconvénient

Tu vas arriver en retard au travail et te faire virer. En plus, sur le chemin, tu aurais pu croiser l'amour de ta vie que tu ne rencontreras malheureusement plus jamais. Il y avait même un billet de 100 francs par terre qui n'attendait que toi. Vraiment, aucun intérêt de faire les files d'attente...

Selon toi, quelle est la meilleure de ces techniques? En connais-tu d'autres? Dis-le-nous en commentaire!

