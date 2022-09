«Monsieur Pitt, pourquoi vous êtes-vous lancé dans le skincare alors que vous n'y connaissez que dalle?» Image: watson

Les pros de la beauté supplient Brad de fermer sa marque (et sa gueule)

Il y a quelques jours, Brad Pitt s'est lancé dans le game du skincare avec sa marque «Le Domaine». Mais ça n'a pas plu à certaines professionnelles de la beauté, qui lui ont écrit une lettre ouverte le suppliant de cesser immédiatement de se prendre pour un dermatologue. C'est la sélection du «Bradar» de watson.

En plus d'être un excellent acteur, un type aux cheveux soyeux et un être gracieux, Brad est, depuis peu, actif dans le monde du skincare. Le Sagittaire de 58 ans a lancé courant septembre sa marque de cosmétique non genrée, Le Domaine, en référence à son amour pour le vin, le terroir, tout ça.

Le Bradar Mais qu'est-ce donc? Le Bradar, c'est le radar à Brad. Chaque semaine, mon cerveau malade bradstorme tout seul pour vous dénicher une news sur Brad Pitt, a.k.a. Dieu. Brad brille, Brad étonne, mais parfois, Brad détonne, Brad déconne. Ne l'oublions pas, Brad n'est qu'un humain comme nous tous, même si c'est pas flagrant. Le Bradar, ça sert à rien, mais c'est super.

Image: instagram le domaine

Et alors que Brad posait fièrement avec un gros flacon Le Domaine, des professionnelles de la cosmétique ont fait savoir à l'acteur qu'elles n'étaient pas spécialement enchantées de voir une énième célébrité se lancer dans le game de la beauté.

Le post sur le compte Instagram de l'une de ces professionnelles de la beauté. instagram

Dans une lettre ouverte publiée sur notanothercelebritybrand.com (traduction: pas une autre marque de célébrité), des pros tels que Winnie de chez Carra (jamais entendu parler), Molly de chez Highr (cé ki?) ou encore Sam de chez Elth (lol) lui ont demandé d'arrêter avec un sec «Please stop».

Un type avec d'aussi beaux cheveux s'y connaît forcément, mais bon.

Elles disent avoir observé ces dernières années une tendance prenant de plus en plus d'ampleur chez les stars qui se lancent tour à tour dans la cosmétique.

«Vous, chères célébrités, n'avez AUCUNE expérience dans cette industrie. Et non, se présenter à une séance photos ne compte pas» Winnie, Molly, Sam et d'autres professionnelles dans leur lettre ouverte à Brad Pitt

Ces femmes en colère précisent néanmoins qu'elles aiment Brad (Dieu merci). «Nous avons regardé vos œuvres des centaines de fois et nous les regarderons encore cent fois avec plaisir. Nous pensons sérieusement que vous êtes le meilleur dans votre profession.»

Mais elles soulignent aussi qu'elles ne peuvent pas débarquer dans le cinéma et faire un film, elles, mais que si elles pouvaient, elles le feraient «juste pour lui montrer ce que ça fait». Et qu'il faut arrêter de décevoir le commun des mortels avec de nouvelles marques dans la cosmétique. Et que s'il veut vraiment se lancer là-dedans, il n'a qu'à s'associer avec elles. Et que ce serait cool qu'il fasse passer le message à ses amis. Et que nous, on peut co-signer la lettre ouverte.

Encore une preuve que la chevelure de Brad mérite une page Wikipédia à elle seule.

Brad est pluriel

Notons encore que Brad s'est également lancé dans la sculpture, avec plus ou moins de réussite. Présenté comme «en grande partie autodidacte», il a inauguré ses œuvres à la mi-septembre en Finlande. L'Américain expose ses croûtes aux côté de l’artiste britannique Thomas Houseago (dont c'est vraiment le métier), mais aussi de Nick Cave (plus connu dans l'industrie musicale que celle de la sculpture).

Brad Pitt expose aux côté de l’artiste britannique Thomas Houseago, mais aussi de Nick Cave. Image: dr

Pour l'heure, aucun sculpteur de hiboux professionnel n'a encore sommé le Sagittaire de 58 ans de cesser de tailler du bronze.

