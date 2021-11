Vous pouvez continuer de jouer par Minitel (2fr.23) la minute. Image: watson

Le juste prix

Combien coûte cette Xbox Series X en collab' avec Gucci? 💰

Tentez de trouver le juste prix des articles ci-dessous. A vous de jouer! Vous ne gagnerez rien mais vous serez contents.

Cliquez sur l'image lorsque vous pensez avoir trouvé Le Juste Prix!

Combien pour cette Xbox Gucci en édition limitée?

Pour Noël, pourquoi mettre sous le sapin la Xbox Series X toute bête à 500 balles, quand on peut acheter la version Gucci qui vaut certes plus cher mais qui promet un effet «wow»? À l'occasion des 20 ans de la console, cette dernière s'offre un lifting au laser avec des gravures du logo de la maison de luxe. La Xbox est vendue dans une mallette Gucci sur laquelle il est écrit (attention, c'est très original), «Xbox». Dépêchez-vous de filer dans le flagship de New York ou de Tokyo, il n'y en a que 100. Vous avez encore quelques heures pour affréter un jet, les 100 consoles seront mises en vente mardi 17 novembre.

Combien pour cet éplucheur en or Victor Inox?

Au moins, si vous vous coupez le doigt, ce sera avec chic. victorinox

Les Fêtes approchent à grand pas selon une source sûre, Mariah Carey. Il est temps de penser à votre famille en leur offrant des cadeaux inutiles comme cet éplucheur en or 24 carats Victorinox. Il n'est que «plaqué» or, d'où son prix raisonnable, mais vos carottes ne vous en tiendront pas rigueur. Sachez également que ce type d'éplucheur est une invention suisse, au même titre que le triangle. Voilà, comme ça, vous aurez appris quelque chose. Un achat à faire ici.

Combien pour ce buste de Booba, façon Ronaldo?

Il sera bientôt possible d'avoir un Booba-tronc dans son salon. Une série de dix bustes de 13,5 kilos, numérotés et signés par le rappeur en personne, sont en vente, uniquement sur inscription. Mais pour ceux qui ne veulent pas porter des trucs lourds, une autre version existera sous forme de NFT. L'un d'entre eux sera même exposé dans la galerie Ground Effect à Paris. Du coup, ils font quand le bas?

Combien pour ces chaussons Maison Margiela x Tommy Cash à croquer? C'est gourmang'! tommycashshop

Si vous aimez le luxe pas très cher et le pain moelleux, ne cherchez plus! La collab' entre Maison Margiela et Tommy Cash vous invite à glisser vos petits petons dans ces chaussons en forme de paing. Paing avec un g, avec l'accent du sud, parce que tout est meilleur avec l'accent du sud. Le prix, lui, rend tout ça encore plus délicieux parce que cet accessoire pour pieds ne vous coûtera pas un bras. Tips de pro: si vous les chaussez après une journée de dur labeur, ça fait des sandwichs pain-fromage. Elle est pas belle, la vie?!

Combien pour les boucles d'oreilles EÉRA façon mousqueton fluo? Fluo & diamants is the new black. farfetch

En plus d'être charmantes, ces boucles d'oreilles sont pratiques. Une prouesse dans le monde de la mode, qui a plutôt tendance à nous refourguer des sacs à main dans lesquels on ne peut ranger qu'un mouchoir, des chaussures qui défoncent les pieds, des robes avec lesquelles il est impossible de s'asseoir... Alors merci à EÉRA d'avoir su inventer les boucles d'oreilles qui font porte-clés. Quelques diamants permettent de les distinguer au cas où on les confondrait avec des mousquetons d'escalade. Smart!

Combien pour le sac en forme d'avion Louis Vuitton? Vrrrr!

«Faut enfermer ce Virgil il est dangereux», «une des choses les plus affreuses que j’ai vues de ma vie», «arrêtez cet homme»... Sur Twitter, les internautes ont un avis bien tranché concernant la dernière création de Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton Homme. Son délire pour la collection automne-hiver 2021: un sac en forme d’avion. Du coup, on a envie de faire des jeux de mots tout pourris, comme: «avec ce sac, vous allez prendre de l’altitude», «envoyez-vous en l’air grâce à ce sac», ou encore «Sky is the limit, pour le reste il y a MasterCard». Un achat pas encore disponible (snif!).

Combien pour la robe Alexander Wang dont les finitions ont été faites par un grizzli? Grrrr! farfetch

Le look «j'ai été attaquée par un ours en venant mais je lui ai mis la pâtée mais ma robe a quand même un peu pris cher, déjà qu'elle était pas donnée», on aime? On ne peut en tout cas pas reprocher à Alexander Wang d'oser. Parce qu'une robe de cocktail toute simple, à force, c'est un peu plat. Alors que le style «j'ai coupé par les bois pour venir», franchement, ça rajoute du piquant. A condition de gagner face à l'ours, sinon c'est triste. Une jolie robe à shopper ici.

Combien pour le collier câble de téléphone fixe Bottega Veneta?

Non mais allô. farfetch

Un joli accessoire pour les nostalgiques du téléphone fixe et son charmant fil qui se tord dans tous les sens! Avec son collier lavande effet «ma conversation avec la hotline de mon opérateur était si passionnante que je me suis enroulé le câble autour du cou», Bottega Veneta vous assure de passer pour quelqu'un de très branché (ceci est une vanne un peu téléphonée). A se procurer ici.



Combien pour le pull emmental Prada?

Pratique également pour se faire vacciner sans avoir besoin de se déshabiller. prada

Vous voulez ressembler à un fromage Prada collection printemps-été 2021? Ce pull à col cheminée est fait pour vous. Et le destin fait bien les choses, tous les magasins ouvrent à nouveau en Suisse. Sinon, vous pouvez vivre avec votre temps et acheter cette splendeur ici.

Combien pour les sabots en plastique Yeezy?

Un mashup entre une Crocs et un xénomorphe. farfetch

Non, ce n’est pas un prototype de baskets inachevé. Voici les Foam RNNR Ararat Yeezy de Adidas. Derrière ce design improbable se cache Kanye West, cet artiste incompris. Soit c'est un flemmard et il s’est dit «I am so fatigué, I don't termine la chaussure», soit il est dans le turfu. Un achat à faire ici.

Combien pour ce bracelet effet serre-câble?

Promis juré, Supreme n'y est pour rien. farfetch

Sur Farfetch, on peut acheter ce bijou qui ressemble à un serre-câble. C’est la marque Ambush qui le commercialise. Sinon, vous pouvez aller dans une quincaillerie et acheter un paquet pour seulement 5 francs. Un achat élégant à faire ici.

Combien pour le pull «punk» de Stella McCartney x Yoshitomo Nara? Tellement rebelle. stella mccartney

Ce pull fait partie de la collection printemps-été 2021 Stella McCartney. Bien qu'il soit écrit «nous sommes punk» dessus, il ne s'adresse pas à tous les punks, surtout pas les punks à chien. Ils n'ont de toute évidence, pas les moyens de se l'acheter. A vrai dire, qui les a vraiment? Pour les autres, cet achat est à faire ici.

Combien pour la paire de Birkenstock x Hermès? Cette collab n'a été validée ni par Hermès, ni par Birkenstock. instagram

Ces sandales baptisées Birkenstock, sont confectionnées à partir de chutes de sacs Hermès. Le label new-yorkais MSCHF commercialise, sans l'accord des deux griffes concernées, ce mashup, depuis le mois de février. Néanmoins, cet achat est à faire ici.

Combien pour les collants troués Gucci? On se demande comment la marque fait pour lutter contre les contrefaçons. gucci

En septembre 2020, la maison italienne a fait rire internet avec une paire de collants «à effet usé», comme le précise la marque sur son site de vente en ligne. Un achat utile à faire ici.

Combien pour cette installation de musique végétale immersive? En gros, ce truc permet aux plantes de chanter. datagarden

Deux musiciens ont créé Data Garden. Cette installation mesure les micro-voltages à la surface des feuilles, et toute modification du courant électrique, pour les transformer en sons. Un achat à faire ici.

Le pantalon effet «j’ai enfilé un pneu» Pour rouler jusqu'à chez soi après une soirée trop arrosée. apoc store

Le latex, ça n’est pas seulement sexy, ça peut être aussi rigolo. Ce pantalon gonflable en est la preuve. Son créateur s’appelle Harikrishnan, sa marque est connue sous le nom de Harri. Il a dit au magazine Vogue (son premier fan) qu’il n’avait aucune intention de le commercialiser. Apparemment, il a changé d’avis.

Combien pour cette jupe tapis de voiture Balenciaga? Pour embellir votre carrosserie. balenciaga

Issue de la collection automne-hiver 2017, cette pièce a été réalisée à partir de véritable tapis de voiture en caoutchouc. Elle est doublée en peau de mouton et en néoprène. Un achat malin à faire ici.