Divertissement

Le Seigneur des Anneaux

Un orque du Seigneur des Anneaux ressemble à Harvey Weinstein



Image: shutterstock/dr

Un orque du Seigneur des Anneaux ressemble à Harvey Weinstein et c’est voulu

Elijah Wood révèle dans une interview que l’un des orques de la trilogie a été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein. Peter Jackson voulait se venger du producteur.

Dans l’un des trois films de la trilogie «Le Seigneur des Anneaux», l’un des orques ressemble à Harvey Weinstein. Pour ceux qui vivent dans une cave et qui n'y connaissent rien au «Seigneur des Anneaux», les orques sont des créatures difformes, laides et qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Une façon pour le réalisateur Peter Jackson de dire «va te faire foutre» au producteur aujourd’hui déchu et condamné à 23 ans de prison pour harcèlement sexuel et viol.

C’est Elijah Wood qui l’a affirmé dans le podcast Armchair Expert, lundi 4 octobre. L’interprète de Frodon Sacquet a parlé de sa carrière, des films du «Seigneur des anneaux» et de son premier souvenir en arrivant sur le tournage en Nouvelle-Zélande. «L’un des masques d’orques, je m'en souviens très bien - était conçu pour ressembler à Harvey Weinstein, comme une sorte de fuck you.»

«Je pense qu'on peut en parler maintenant. Ce type est incarcéré, putain. Qu'il aille se faire foutre»

Pourquoi Peter Jackson voulait-il se venger?

Peter Jackson et Harvey Weinstein étaient en bisbille à l’époque. Le producteur, qui possédait les droits sur les livres, voulait que le réalisateur adapte les romans de J. R. R. Tolkien en un film alors que ce dernier voulait faire au moins deux longs-métrages. Harvey Weinstein a mis une pression folle sur le réalisateur, à tel point qu’il a failli imposer Quentin Tarantino.

Si Peter Jackson avait craqué sous la pression de celui qui est désormais en prison, les personnes ayant lu les livres auraient pu dire au revoir à Saroumane, à la bataille du Gouffre de Helm et le personnage d'Eowyn serait devenue la sœur de Boromir remplaçant ainsi Faramir. Un sacrilège pour les fans de la Terre du Milieu. Finalement, l'un des producteurs associés à Harvey Weinstein l'a convaincu de laisser une autre société de production s’occuper de l’adaptation.

Une question persiste: quel orque est censé représenter Harvey Weinstein? D'après ce qu'on connait de la trilogie, on pense qu'il s'agit de Gothmog, le lieutenant qui apparaît dans le troisième film, «Le Retour du Roi». Son œil tombant, probablement...

«Le temps des orques est arrivé» (ou pas)

Et la série, c'est pour quand?

Sinon, en ce moment, il y a le nouveau James Bond au cinéma

Vidéo: watson

On se quitte sur des photos étranges prises dans des supermarchés américains

1 / 19 Des photos étranges prises dans des supermarchés américains source: imgur

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Les boulets de la semaine Link zum Artikel On en sait plus sur les séries nulles qu'on se réjouit de voir Link zum Artikel On a failli ne jamais sortir de la salle de bain de Shining Link zum Artikel Lire, c'est chiant? Voici l'actu de la semaine en mèmes Link zum Artikel