Les Bouffistas

On s'est envoyé des sandwichs «tassés» comme par magie

Fan de sandwichs, vous aussi? Et si on vous disait qu'on a trouvé un spot où on peut manger des sandwichs où la tomate n'essaie pas de prendre ses petites jambes à son cou quand on croque dedans? Et qu'en dessert, on peut manger des sandwichs avec de la glace à l'intérieur? Woop-woop!

Des sandwichs, les Bouffistas en ont mangés des tonnes. Avec du pain brioché, croustillant, et même verdâtre. Marie-Adèle et Margaux sont donc parties tester quelque chose de «nouveau, rond et instagrammable!» Des sandwichs... tassés. Certes, le mot «tassé» n'est pas le plus engageant. Et pourtant, c'est méga bon.

Chez Sunny Pocket, à Genève, les sandwichs passent dans une machine étrange qui les «tasse» (ou qui les «compresse», si vous préférez). On peut même en faire des versions sucrées ou avec de la glace, sans que tout ne dégouline. En fait, le seul truc peu appétissant, c'est le mot «tassé»...

