La nouvelle saison des «Marseillais au Mexique» est gênante à souhait

La télé-réalité phare de W9 est de retour depuis lundi 21 février. Mais cette saison, il y a du nouveau.

«Les Marseillais», cet objet culturel diffusé sur W9 depuis 2012, revient pour une nouvelle saison. Cette année, ils sont au Mexique. Ils y étaient déjà en 2013 (Cancún) et en 2019 (Tulum) mais comme la ville dans laquelle ils se trouvent s'appelle Puerto Vallarta, la production s'est sûrement dit que c'était trop compliqué à retenir pour le public. Allez zou! On écrit «Mexique».

Comme le veut la tradition, il y a toujours un long résumé au début de chaque épisode. La nouveauté, ce sont les quatre acteurs qui sont là pour piéger les candidats.

Anthony tient le rôle de celui qui veut prendre la place de chef (habituellement occupée par Julien, celui qui hurle pour se faire entendre). Iléana se fait passer pour la fan numéro un de Maeva, un poil flippante. Esteban joue le faux ex-copain de Giuseppa, compagne actuelle de Paga. La dernière comédienne est la bookeuse qui se montre sévère avec les candidats sauf avec Benji, son chouchou.

Les comédiens sont cringe à souhait et jusque-là, c'est eux qui portent la saison. Parce que sinon, c'est toujours le même scénario: Greg a tenu 5 minutes avant de pleurer et deux avant de tomber amoureux d'une petite nouvelle. Julien, ça fait dix ans qu'il crie: «Les problèèèèèmes» sans apporter de solutions et Maeva est surtout là pour montrer combien de sacs Hermès elle possède.

Parmi les nouveaux candidats (en dehors des comédiens), il y a Charlotte Mint, Miss Côte d’Azur et 6e dauphine de Miss France 2016. Preuve que ce concours de beauté ouvre les portes du 7ème art.

