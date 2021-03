Ces inventions révolutionnaires (déjà) vintage

Divertissement

Ce jeudi 10 mars, l'inventeur de la cassette audio est décédé à l'âge de 94 ans. Retour sur ces trucs old school qui nous ont permis de devenir des gens bien.

La cassette audio

Image: imgur

C'est à Lou Ottens, un ingénieur néerlandais, décédé le 10 mars, qu'on doit cette invention commercialisée dès 1963 par Philips. Le modèle le plus courant était celui qui permettait d'avoir 60 minutes d'enregistrement. Mais il fallait retourner la cassette dans le magnétophone au bout de 30 minutes pour écouter l'autre moitié.

Fun facts: Il semblerait que de plus en plus de mélomanes l'adoptent à nouveau pour enregistrer des concerts (vous savez, ce truc sympa où on écoutait de la musique live tous ensemble). Même si les magnétophones étaient faits pour rembobiner la bande magnétique, c'était quand même sympa de le faire à la main avec un crayon.

Clippy

Image: giphy

C'est ce petit trombone mignon de Microsoft qui venait nous proposer son aide à la fin des années 1990 en haussant ses sourcils. Heureusement qu'il était chou parce qu'il n'était pas particulièrement dégourdi. Il a d'ailleurs été remercié en 2003.

Fun facts: Même à l'interne chez Microsoft, Clippy agaçait. Son nom de code, TFC, a même une signification un brin ordurière: C pour clown, et TF... les informaticiens ont laissé planer le doute mais on va vous le dire, c'est the f*cking clown. Sa petite bouille iconique est tout de même apparue dans un épisode des Simpsons.

La cassette vidéo

Image: giphy

Développée à la fin des années 1960, la K7 a rythmé nos samedis soirs (et nos parents avaient envie de nous étouffer avec un coussin quand on réclamait pour la quatorzième fois Le Roi Lion). Certains petits malins n'en achetaient pas, préférant les louer au vidéoclub (ça aussi, ça sent la naphtaline aujourd'hui). Il fallait JUSTE que quelqu'un aille la rapporter pour ne pas devoir payer un supplément.

Fun facts: Aujourd'hui, certaines K7 Disney qui appartiennent à la catégorie Black Diamond. Dans le doute, avec mon frère, on les a toutes gardées. D'ailleurs, nos frères et soeurs avaient le don de nous rendre cinglés quand ils ne les rembobinaient pas. J'ai envie de taper mon frère quand j'y repense.

Le CD gravé

Image: imgur

On avait l'impression d'être des hackers, des anarchistes qui ne voulaient pas payer 20 balles pour le dernier album des L5 (ça aussi, c'est vintage). On s'échangeait des boîtiers sans pochette à la récré, on faisait ça sous le manteau et on offrait des compilations à notre crush, en espérant qu'il comprenne le message quand on lui mettait Dilemma de Nelly et Kelly Rowland (les paroles ça commence par I love you, c'est clair, non?)

Fun facts: on dit graver des CDs mais en fait, le graveur brûle la surface du support pour lui imprimer l'information. Très premier degré, j'ai tenté de graver un CD avec des ciseaux une fois. Spoiler alert: ça n'a pas marché.

Le son de la connexion

Selon un type qui a l'air de s'y connaître sur un forum datant de 2008, ce son, c'est parce que «Le modem traduit le signal digital (binaire) sortant du PC et le traduit en signal sonore (analogue) pour pouvoir le transmettre via les lignes téléphoniques.» Vous non plus, vous n'avez pas compris?

Fun facts: Il ne fallait pas oublier de se déconnecter. Sinon, on monopolisait la ligne téléphonique (et on se prenait une volée de bois vert pour avoir fait péter la facture).

L'iMac G3

Image: imgur

C'est le premier iMac, sauf qu'à la différence de ceux qu'on connaît aujourd'hui, ce modèle, sorti en 1998, pesait un âne mort. Gros succès commercial à l'époque, il paraît même qu'on le trouvait esthétique.

Fun facts: On était tellement dans une autre dimension par rapport à l'esthétique que l'iMac G3, qui se déclinait dans plusieurs couleurs, était vendu avec un clavier et une souris assortis.

La télé cathodique

Image: unsplash zach vessels

Elle avait un peu le même format que l'iMac G3. D'ailleurs, elle pesait DEUX ânes morts. On en trouve encore aujourd'hui dans les hôpitaux pas rénovés ou les EMS. Ces encombrantes télés ont au moins le mérite d'avoir une durée de vie assez longue (oui, on a un peu ramé pour lui trouver des avantages).

Fun facts: Ce truc est si gros qu'on pouvait poser des objets dessus. Voilà, c'est tout.

L'écran de veille Windows

Cette petite balle colorée, qui se transforme en étoile, qui se transforme en cube, qui se transforme en une espèce de fleur, qui se transforme en petite balle, qui... oui, c'est une boucle tout à fait hypnotique. C'était le seul truc pour s'occuper quand on devait aller au bureau de nos parents (enfin, une fois qu'on avait fini de jouer avec la fontaine à eau).

Fun facts: Il existe des sites où on peut télécharger ces vieux écrans de veille pour nos ordinateurs actuels. Si vous êtes un hipster, vous avez forcément un MacBook pro avec cette petite balle colorée sur votre écran.

La disquette

Image: imgur

Ce support, ancêtre de la clé USB, a été lancé dans les années 1960. Au début, on ne pouvait pas stocker grand chose dessus. A la fin non plus, mais un peu plus quand même: en 1987, une version pouvait supporter jusqu'à 1,44 Mo (comme c'est le cas sur la photo ci-dessus). C'est aujourd'hui le poids d'une photo en assez basse qualité. En 2011, Sony a cessé la production de disquettes.

Fun facts: En anglais, la disquette s'appelle Floppy disc. Trop mignon!

Le télétext

Image: capture d'écran teletext.ch

Le télétext comme on le connaît chez nous a été lancé en 1984 en Suisse alémanique, l'année suivante en Romandie. Dès 1988, il permet d'avoir les sous-titres en direct. Cette plateforme sur nos télés permet d'avoir de l'info chaque jour, et c'est un succès: en 1994, il est consulté par un million de personnes chaque jour. Il est ensuite lancé sur le Net, puis devient une application en 2009.

Fun facts: Il est toujours très populaire aujourd'hui et a gardé son design d'époque.

Et vous, quels sont les trucs vintage que vous utilisiez? Le Walkman? Le Nokia 3310? D'autres objets? Dites-le-nous en commentaires, on en parlera dans un prochain article!

