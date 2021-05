Divertissement

Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert



Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert

Ton collègue t'a offert un livre, tu ne l'as pas lu, et deux mois plus tard il te demande ce que tu en as pensé. Et là, c'est la panique! Mais ne t'inquiète pas, on t'a préparé 5 excuses pour faire face à ce type de situations.

Tu achètes le Profil d'une œuvre

Et tu te rends compte en parcourant Payot que le profil d'une œuvre coûte plus cher que ce qu'a payé ton collègue pour le livre en question. Du coup, tu te rabats sur le résumé de Wikipédia. Fichu cadeau.

Tu retournes la question

«Qu'est-ce que TOI tu en as pensé?» Imparable. Même si ça fait 3 mois que ton collègue te saoule avec ce bouquin et que tu sais parfaitement ce qu'il en a pensé. Mais bon... Après tout il aime tellement en parler... À la guerre comme à la guerre.

«Désolé, mon Kindle n'a plus de batterie et j'ai perdu le chargeur»

«Ah tu m'avais offert l'ouvrage physique..? Ahahah je le savais ça, c'était juste une petite joke ahahaha :) ...Café ?»

«J'ai passé le livre à ma coloc »

Qui l'a elle-même passé à son père. Qui, lui, l'a donné à son ex-femme pour la reconquérir. Qui, elle, l'a offert à un inconnu dans le train. Avec tout ça j'ai même pas eu l'occasion de le lire moi, c'est ballot!

Tu fais un power move et brûles le livre devant ton collègue en le regardant droit dans les yeux

Acte fort qui te permettra de te débarrasser à la fois du bouquin ET du collègue. Pas besoin de nous remercier, c'est que de l'amour <3.

BONUS: Tu as maté l'adaptation cinématographique et tu pries pour qu'elle soit comme le bouquin

Et au moment de répondre à ton collègue tu te rends compte que tu t'es endormi aux 3/4 du film. Mince. La prochaine fois tu liras le liv... Tu diras la vérité.

Alors, selon toi, laquelle des excuses est la meilleure? Dis-le-nous en commentaire!

