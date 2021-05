Top Chef à Koh-Lanta: Twitter se marre de la fusion TF1-M6

Top Chef, épisode 7: balade champêtre avec Charline et Matthias

C'est la septième semaine de l'émission qui donne faim. Le récap en GIF, en acceng du Sud et en confinement (local).

Cette semaine, une étrange sensation de déjà-vu nous envahit: nous revoilà à regarder «Top Chef» en confinement. Même si cette fois-ci, on aura quand même tenu six épisodes sans, c'est deux de plus que l'année dernière.

Mais c'est pas grave, l'adversité, maintenant, ça nous connaît. Alors c'est parti, cette semaine on est tasty, on est funky, on est sexy.

Dans la première partie de l'émission, il va falloir reconstituer un plat de Glenn Viel, un chef qui ressemble à un …