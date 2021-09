Lire, c'est chiant? Voici l'actu de la semaine en mèmes

Malika, la yogi vaudoise qui a «le plus beau bureau du monde»

Depuis les plages de l'Ile Maurice, pays où elle s'est établie en 2020, la Lausannoise Malika Gavin partage des pratiques de yoga. Son concept Yoga by the oceans séduit et fait rêver ses élèves, basés majoritairement en Suisse et en France.

En novembre 2020, Malika Gavin n'a pas su résister à l'appel du grand large... Mais la mer ne lui suffisait pas. Elle voulait aussi avoir à ses côtés sa sœur cadette Cindy, établie à l'Ile Maurice depuis trois ans, et Gilberte, sa maman de cœur mauricienne, nounou des deux filles Gavin à Lausanne quand papa et maman travaillaient beaucoup. Le choix de cette quadra aventureuse, âme nomade et sensible à tout ce qui touche aussi bien à l'humain qu'aux animaux, s'est naturellement …