Ces gens n'avaient qu'UNE mission (et ils l'ont ratée)



Les gens qui vivent au XXIe siècle et qui scrollent sur l'internet connaissent bien le principe de «you had one job». Petite sélection de photos.

Recevoir un écran de protection... cassé 😳 reddit

Pour garer les voitures en forme de parallélépipèdes rectangles obliques.

Quel rabais de dingue. reddit

Le drapeau français selon... l'Armée de l'air française. reddit

Pika pas chou 😬 reddit

Boire ou écrire des trucs sur la route, il faut choisir. reddit

Très joli. Très bien placé. reddit

La fraise qui préfère pousser à travers le grillage censé la protéger. reddit

Vous connaissez Bara Obama, l'ancien présid des Etats-Un? reddit

Le festival des mangeurs de pizzas présente ses excuses pour le manque de pizzas. reddit

Ils ont un humour tranchant dans ce supermarché dis donc. reddit

«Tournez à droite uniquement» pinterest

Suivez la ligne jaAauUune. knowyourmeme

Vous voulez un supplément «je vise le tacos» avec votre tacos? reddit

Rien de tel qu'un bon Fanta pour se mettre la tête à l'envers. humourlaughs

On marche sur la tête, là. reddit

Ces citrons ressemblent quand même beaucoup à des épis de maïs. reddit

Commander sur internet et confondre les pouces et les centimètres... reddit

Dwayne Michael Johnson Jackson reddit

On n'y voit que du feu. reddit

