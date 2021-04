Divertissement

Mème

Ces mèmes sont partout et c’est grâce à un joint



Image: twitter/instagram-violenteviande

Ces mèmes sont partout et c’est grâce à un joint

Un nouveau format a fait son apparition. Baptisé «Section of», il consiste à prendre une photo de quelque chose et à dessiner les différentes sections de consommation. C’est pas clair? C’est normal, j’essaie d’expliquer un mème.

Le mème «Section of a joint» a commencé à faire le tour des réseaux sociaux le 20 avril. Coïncidence? Je ne crois pas. Dans le monde des fumeurs de weed, cette date a une résonance particulière. Le 4/20 désigne le moment de la journée le plus propice, 4 h 20 (4:20 pm) pour se faire une batte. Et le 20 avril à 4 h 20, chaque année, un paquet de gens sont complètement foncedacs. C’est un peu comme la journée de la licorne, mais pour les stoners.

Je ne vais pas vous expliquer le mème. Comme je l’ai écrit plus haut, c’est toujours bancal, alors le voici:

Image:knowyourmeme @jzux

Par contre, pour ceux qui ne sont pas bilingues, je traduis volontiers:

- Hehehe

- Je ne me suis jamais senti si heureux

- Quelqu'un est en train de m'observer.

Postée sur Twitter, le mème est devenu viral. Désormais, d’autres internautes s’amusent à créer des mèmes «Section of» avec d’autres plaisirs (ou pas) de la vie, comme des bouteilles de vin, des affiches de film, de la bouffe, etc.

Le vin

- Envoyé des messages à tous mes amis pour leur dire que je les aime.

- J'ai le feu au cul.

- Raconter à tout le monde ma traumatisante enfance en enchaînant les clopes.



- Chiller

- Le moment de répondre aux stories Instagram de tout le monde.

- Personne, personne, personne.



La difficulté d'écrire

- Ok, je peux le faire.

- Ça fait 5 heures, qu'est-ce qui ne va pas chez moi!



Les films

- Haha! Un film avec Jack Black

- Oh mon Dieu, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu.​

- Tant mieux pour elle!

- Les sirènes sont tellement cool, lol.

- Je crois que je suis gay.



La boisson

- Miam!

- Oh merde, je suis intolérant au gluten.​

Les réseaux sociaux

- Hey c'est cool, je peux voir des photos de mes amis et des célébrités.

- Ma dismomorphie n'a jamais été aussi catastrophique.



ok i made one pic.twitter.com/crPJ5pNXaw — first-mate prance (@bocxtop) April 18, 2021

- Hey, c'est assez cool, je peux parler à mes amis et à des célébrités.

- Je ne me suis jamais senti aussi mentallement instable.



D'autres contenus

Elle, elle adore râler👇 Vidéo: watson

Les Valaisans n'ont pas le monopole de la coupe mulet👇 1 / 14 Et si on se poilait sur les meilleures coupes mulet de chiens source: reddit

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Y a toujours un Valaisan qui dit: c'est pas du valaisan ça» Link zum Artikel Une salade de Brad, de carottes et de farfalle Link zum Artikel Ces films avec des chiens vont vous faire pleurer Link zum Artikel Les enfants sont formidables Link zum Artikel