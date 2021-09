Italie-Angleterre, ça se joue d'abord sur Twitter et ça chauffe 🤯

C'est désormais une tradition: avant un match de l'Euro, on fait un petit tour sur les réseaux pour humer l'ambiance générale. Et avant la finale, il semble que la victoire soit une histoire de bouffe et que l'Angleterre n'ait pas tout le soutien espéré. #ITAENG en action!