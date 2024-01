«Mon incarcération a été très dure à vivre»: Nabilla se livre

L'influenceuse franco-suisse aux millions d'abonnés officialise le lancement de Elle.ch en faisant la couverture du magazine. Dans une interview «confession», Nabilla revient également sur des souvenirs douloureux de son passé.

Elle.ch a fait les choses en grand pour inaugurer le lancement de son magazine digital: choisir comme cover star «l'une des plus puissantes influenceuses francophones»: Nabilla Vergara.

Nabilla Vergara en couverture de Elle.ch Image: instagram @ellesuisse

Elle.ch a également réalisé une interview avec la star des réseaux à La Résidence de l’InterContinental Genève. Un texte évidemment accompagné d'une superbe séance photo lors de laquelle Nabilla porte des vêtements issus du Bongénie Grieder, de Jacquemus à Jimmy Choo en passant par Stella McCartney.

Des souvenirs douloureux

Celle qui cumule près de 9 millions d'abonnés sur Instagram revient dans un «entretien-confession» sur son parcours, l'évolution de son style vestimentaire (elle parle notamment de son amitié avec Jean-Paul Gauthier), sa marque de beauté, sa célébrité ou encore son rôle de maman. La franco-suisse, mère de deux garçons, raconte à ce sujet comment la maternité l'a changée et apaisée.

«Mon besoin de maternité assouvi, j’ai ressuscité» Nabilla Vergara elle.ch

Mais tout n'est pas tout rose. Plus loin dans l'interview, Nabilla se remémore des souvenirs plus douloureux: son incarcération qui a suivi l'agression de son mari Thomas Vergara il y a de ça plusieurs années en arrière.

«Après le drame que j’ai vécu, mon incarcération a été très dure à vivre»

Et lorsqu'elle se souvient de cette agression, elle explique:

«Nous étions très amoureux, une passion dévorante, peut-être destructrice. Des amants terribles» Nabilla Vergara elle suisse

Lancement officiel

Pour rappel, le magazine print Elle Suisse existe depuis près de 20 ans en tant qu'encart vendu avec la version française du journal. C'est en novembre 2023 que le site Elle.ch sera finalement lancé. Il est officialisé ce jeudi 18 janvier.

La nouveauté? Comme dans le magazine français, les lecteurs pourront désormais retrouver en ligne des interviews, des reportages et des actualités, et non plus uniquement des reprises de la version print comme c'était le cas ces dernières années.

(ag)