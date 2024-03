La luxueuse morgue de Karl Lagerfeld est à vendre

Ah! On aurait presque oublié que l'appartement donne sur le plus beau quartier du IIe arrondissement de Paris.

Sans oublier la (toute) petite cuisine, aussi fonctionnelle qu'un poignet foulé et qui n'a pas grand-chose à envier aux fourneaux d'une caserne militaire fribourgeoise. Remarquez, pour le couturier, il s'agissait surtout d'un sas de décompression au saut du lit. Allergique à l'odeur de nourriture dans ses différents logements, il mangeait constamment à l'extérieur et utilisait son frigo pour y ranger exclusivement des canettes de Coca-Cola Light.

Le sol en béton? D'une beauté brutale pour ceux qui seraient plutôt habitués aux affreux living-rooms en catelles claires des maisons mitoyennes françaises. Le dressing de cinquante mètres carrés quand on a deux jeans et un pull en laine? Ne vous inquiétez pas, Lagerfeld lui-même utilisait cette pièce pour y faire dormir la gouvernante.

Mais s'installer dans un appartement qui, une fois dépossédé de son âme, de ses meubles et de son propriétaire, ressemble à une gigantesque morgue, ça se mérite. C'est d'ailleurs à chaque fois la grande question, lorsque le cocon d'une personnalité unique et gorgée de bon goût est en vente: faut-il oser s'approprier le bien sans y toucher ou, au contraire, tout casser pour ne pas risquer de souiller l'imagination de son créateur? Car, au troisième étage de cette somptueuse bâtisse érigée en 1694, dans l'élégant quartier Saint-Thomas d'Aquin, il faudra s'accommoder de plusieurs originalités imaginées par Karl Lagerfeld.

«Oh mon Dieu!»: les Romands de Pékin Express ont souffert

Attention: si vous n'avez pas encore vu l'étape 4 de Pékin Express, et si vous n'avez pas envie d'être spoilé, passez votre chemin. Mais pour ceux que ça intéresse, on a visionné l'épisode, et il réserve plein de surprises (surtout pour Flavie et Jérémie).

On reprend là où on les avait laissés; après avoir perdu le duel final qui n'était pas éliminatoire, Ryad et Louison, le binôme des inconnus, a dû subir un handicap (règle 345 bis, vous suivez?).