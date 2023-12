Image: watson

J'ai pris l’avion avec mon bébé qui gueulait comme un putois

Marie-Adèle nous raconte son premier voyage en avion avec bébé et comme d'habitude, le plus emmerdant, ce sont les gens.

On a tous été à un moment ou à un autre cette personne qui regarde d’un oeil de Sauron les gens qui entrent dans l’avion avec leur bébé. C’est le même regard qu’on jette à cette personne devant nous qui baisse son siège au moment où on reçoit le plateau-repas. Un regard noir d’autant plus jugeant si on a l’audace de voyager en business class avec bébé.

Comme si, les bébés, c’était pour les pauvres. Comme si, une fois parents, on n’avait plus le droit au confort, comme si on devait en chier tout le temps non-stop. Et je ne vous parle même pas de la Première, les bébés y sont inexistants. A croire qu’ils y sont interdits.

Souffler très fort

Dimanche dernier, vol Porto-Genève, j’ai vu pour la première fois ce regard dans les yeux de certains passagers. Je suis entrée dans l’avion avec mon bébé qui se tortillait comme un asticot et qui gueulait comme un putois. J’avais fait exprès de repousser au plus tard la tétée pour qu’il n’ait pas mal aux oreilles au décollage. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. C’est pas comme si je portais une pancarte autour du cou pour leur expliquer.

Un mec en costume qui devait avoir moins de 40 ans mais qui, à cause de chaussettes à motif «fancy» en faisait plus, a tout de suite vissé ses Airpods dans ses oreilles en soufflant très fort. Souffler très fort sans dire un mot c’est le moyen des Suisses pour se plaindre. Un Français aurait déjà fait une remarque du genre «il a peut-être faim», mais le Suisse préfère râler en soufflant. Moi, mal à l’aise, je me suis efforcée de calmer mon enfant et j’ai finalement craqué, le mettant plus tôt que prévu au sein.

A partir de là, les cris se sont arrêtés net. L’occasion parfaite pour l’hôtesse de venir m’expliquer comment attacher bébé. Il faut dire que la ceinture pour nouveau-né dans les avions est redoutable d’efficacité. Il suffit de la passer dans la nôtre et de mettre les pieds de bébé dedans. Ainsi, le petit être de trois mois qui est sur vous est parfaitement protégé en cas de crash, de détournement par des terroristes ou d’explosion.

Mais prendre l’avion avec son enfant, ça n’a pas que des désavantages. Si d’autres petits êtres non-autonomes et bien moins mignons que le vôtre sont du voyage et font plus de bruit, c’est cadeau. Pour la première fois de ma vie, j’étais contente d’entendre des gosses brailler. Parfois, certains hurlent tellement qu’on a l’impression qu’ils sont possédés et que seul un exorcisme les délivrera. Pour la première fois de ma vie, ces cris sonnaient comme une douce mélodie pour mes oreilles, parce que je me disais: «il y a pire.» J’avais l’impression que j’avais une carte joker à jouer au cas où mon bébé se mettait à être chiant à son tour.

Peekaboo!!!

Ce qui est quand même sympa quand on vole avec un nouveau-né, c’est qu’il y a toujours des inconnus baby friendly qui font des peekaboo à votre enfant. Mais il ne faut pas que ça dure éternellement. Ils peuvent en faire un, deux ou trois… après 10 minutes ça devient lourd et louche.

Et puis, les hôtesses viennent vous donner des peluches en forme d’avion 100% polyester, 100% moches que vous n’osez pas refuser. Du coup, vous en avez deux, une pour l’aller, une pour le retour. Peluches que vous allez mettre dans le panier à peluches chez vous et qui deviendront à coup sûr les préférées de votre enfant quand il grandira alors que vous lui aurez acheté des oursons Steiff très chers.

Finalement, le vol Porto-Genève s’est bien passé. Je suis sortie de l’avion soulagée et fière d’avoir réussi à garder mon enfant calme. J’ai voulu jeter un regard au mec coincé en costume, mais il avait déjà filé… probablement qu’il était en train de marcher très vite le cul tout serré pour prendre son Uber. En vrai, j’ai trouvé moins stressant de prendre l’avion avec bébé que de trouver une place au parking du Mont-Blanc avec bébé. Une autre aventure que je vous conterai la semaine prochaine.

