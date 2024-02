Contrôler bébé tout en continuant à regarder son smartphone: un vrai challenge. Image: watson

«J’ai trouvé le meilleur monitor du monde, mais il coûte un bras d’enfant»

La bête s’appelle Nanit. C’est israélien et on la surnomme la Tesla des monitors.

Je n’achète pas grand-chose pour mon bébé. La plupart des affaires m’ont été données ou offertes, mais comme beaucoup de monde, il y a deux trucs pour lesquels j’ai dû investir (faute d’avoir des proches assez riches ou assez généreux): une poussette et une caméra de surveillance.

Pour la poussette, j’ai suivi la masse en achetant une Cybex. Pour la caméra, j’ai suivi la recommandation d’un couple d’amis qui vient également d’avoir un enfant. Ils sont du genre à lire les reviews et à se renseigner à fond sur un produit avant de l’acheter (ce que je ne fais pas, car flemme). Ils m’ont dit:

«Prends Nanit, c’est ce qu’il y a de mieux»

J’ai regardé le prix, j’ai regardé mon mari, j’ai regardé à nouveau le prix et j’ai dit: « 500 boules pour un babyphone??? Qu’est-ce qu’il fait à part filmer bébé, il fait tire-lait?

«On l’a quand même acheté non sans pester et c’est finalement le meilleur investissement qu’on ait fait»

Nanit est une marque israélienne entrée dans le game du monitoring en 2016. On la surnomme la Tesla du babyphone et je comprends pourquoi.

D’abord, la qualité de l’image. C’est la première société à avoir introduit une caméra HD. Alors vous allez me dire: est-ce vraiment utile de voir son bébé en haute définition quand il dort? Eh bien je vous répondrai qu’à 500 francs, oui. Mais la grande différence avec les autres caméras sur le marché, c’est qu’elle ne se clipe pas aux barreaux du berceau et ne se pose pas non plus sur un meuble. C’est une tige fine et discrète qui filme en plongée et qui permet d’avoir une vue d’ensemble de bébé.

Comme sur une Tesla, Nanit est bourrée de technologies: elle indique la température de la pièce, l’humidité, l’heure à laquelle bébé a été mis au lit, le temps que ça lui a mis pour s’endormir, le nombre de fois où il s’est réveillé la nuit et on peut revoir ces moments en vidéo.

Il propose différents sons pour endormir bébé (vagues, oiseaux, vent, bruit blanc, etc) qu’on peut programmer sur un certain laps de temps, il y a également une veilleuse et tout se gère depuis une application.

Mais Nanit va encore plus loin en analysant les positions de bébé pendant qu’il dort, la position de la tête (pour pouvoir la tourner en cas de tête plate) et pour les control freaks ou les passionnés de datas, il existe le Nanit Pro (oui, comme l’iPhone) lancé en 2021 vendu avec un vêtement technologique, un genre de ceinture futuriste à mettre autour du ventre de bébé et qui suit ses mouvements respiratoires ainsi que les progrès de sa croissance.

Un poil anxiogène quand même. Je n’ai pas testé cette ceinture. Trop Black Mirror à mon goût et je n’ai pas envie d’entendre ses pulsations par minute ou pire, ne plus rien entendre du tout parce que le bidule ne fonctionne plus tout à coup pour une raison ou pour une autre.

Comme sur une Tesla, il y a des fonctions qui ne servent à rien, genre le micro. Qui a envie de traumatiser son enfant en lui parlant sans être présent? Je l’ai essayé une fois et mon bébé me cherchait partout en se tortillant.

Par contre, quand mon mari est absent et qu’il reçoit une notification le prévenant qu’il y a de l’activité dans la chambre de bébé (parce que oui, Nanit fait ça également) il se met à parler dans le micro en me posant des questions débiles du genre: «Tu fais quoi?» alors qu’il voit bien que je change la couche. C’est l’équivalent du «prout» dans la Tesla, un gadget marrant mais inutile.

Et je vous vois venir:

«Ça sert à rien tout ça, il suffit d’une application sur l’iPhone»

Oui, à condition que les deux parents soient présents et que l’un d’eux sacrifie son téléphone dans la chambre de bébé. Avec Nanit, chacun peut jouir de son smartphone et scroller sur des contenus Instagram vides de sens ou regarder sa série Netflix en mode perso. N’est-ce pas merveilleux?

Plus sérieusement, il m’arrive d’être seule à la maison et je fais dormir mon bébé dans sa chambre avec la porte fermée. On pourrait y égorger un goret que je n’entendrais rien. Il m’est donc indispensable d’avoir un babyphone, surtout la nuit.

Alors oui, j’aurais pu en acheter un plus basique, mais c’est justement là que la caméra Nanit en plongée entre en jeu. La nuit (ce moment si précieux pour les parents) ou pendant la sieste, s’il se réveille, je ne vais pas tout de suite dans sa chambre, je l’observe un moment pour voir s’il ne va pas se rendormir de lui-même, et c’est en analysant son langage corporel que je parviens à savoir si j’interviens ou pas. Résultat, je me lève moins souvent. Du coup, je dors mieux.

D’ailleurs, en parlant de sommeil, l’avantage de la caméra Nanit c’est qu’elle me dit le matin à quelle heure mon bébé se réveille. Vous allez me dire «super»… mais oui «super», parce que comme ça, je sais à quelle heure je dois le mettre à la sieste. Parfois, il ouvre les yeux à 7h00 et ne se manifeste pas avant 7h45 (mes jours de chance) ça veut dire qu’il aura sommeil vers 9 heures.

L’un des désavantages de Nanit (à part son prix), c’est qu’on peut devenir un peu obsédé par les datas. Heureusement (ou malheureusement) une grande partie d’entre elles sont payantes via un abonnement allant de 118 à 295 francs. Mais ça, c’est pour les gens qui veulent faire un exposé en camemberts du sommeil de leur bébé à la fin de l’année. Oui, le sommeil de mon enfant n’a pas de prix, par contre faut pas nous prendre pour des pigeons.

