Marie-Adèle en a marre des conseils à la con. Image: watson

«Bébé a peut-être faim...» Mais vos gueules avec vos conseils à la con

S’occuper d’un nouveau-né, ça ne ressemble pas à ce qu’on voit à la télé dans les pubs Pampers. Marie-Adèle a décidé de nous dire toute la vérité sur cette grande aventure qu'est la maternité.

Plus de «Divertissement»

Il y a des phrases toutes faites auxquelles on n’échappe pas quand on est une maman débutante. Des conseils à la con qu’on a envie de renvoyer à la gueule des gens comme quand bébé vous jette son jouet en bois en pleine poire parce qu’il ne fait pas de bruit et qu’il ne clignote pas.

Des remarques parfois maladroites qui partent d’un bon sentiment, qui sont censées nous aider, mais qui, à cause de la fatigue et du stress, font l’effet d’une prise de sang ratée.

Si vous avez manqué cette étape👇 Vidéo: watson

Voici mes phrases à la con préférées:

«Dors quand bébé dort»

Et comme il dort sept heures par jour, c’est un équilibre de vie idéal. Ça permet de faire plein de choses comme les courses, manger, lancer des machines de linge, répondre aux mails. En plus, c’est très facile de dormir quand bébé dort… Comme j’ai 35 ans, je peux facilement m’endormir partout comme une pierre. Un conseil vraiment précieux que je n’hésiterai pas à transmettre à de futures mamans.

«N’oublie pas de prendre soin de toi, c’est important»

Autrement dit, ne deviens pas une vieille loque qui se lave un jour sur trois, qui ne s’épile plus, qui ne va plus chez le coiffeur et qui ne porte que des joggings.

Ça, c’est un truc à finir dans Nouveau look pour une nouvelle vie sur M6 avec Cristina Cordula qui te demande abasourdie: «Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ma chériiiiie?»

Actuellement, à sept semaines de vie de mon bébé, je suis cette beauf qu’on voit dans l’émission et qui s’est fait écraser par le rouleau compresseur de la vie, qui s’est oubliée et que les beauty experts aux côtés de Cristina Cordula arrivent à faire pleurer en lui disant qu’elle a de beaux yeux mais un look de merde et qu’en somme, si son mari ne la baise plus, c’est parce qu’elle ne fait pas de balayage avec des reflets cuivrés et qu’elle ne porte pas une blouse en satin.

«Je sais que tu es fatiguée mais c’est peut-être une dépression post-partum»

Celle-ci, elle sort surtout de la bouche des papas qui, en nous voyant pleurer, interprètent notre visage boursoufflé par le manque de sommeil comme une dépression. Et si on a le malheur de dire qu’on pense faire une dépression post-partum, ils paniquent et disent:

«T’es sûr que t’es pas juste fatiguée?»

Vidéo: watson

«Il a peut-être faim»

Quand vous êtes au supermarché, chez le physio ou à la pharmacie (parce que ce sont les trois activités phares de la jeune maman) (youhou! c’est vraiment l’éclate) et que des inconnus regardent votre bébé qui n’arrête pas de brailler, ils ne supportent pas l’idée que vous ne fassiez rien. Ces inconnus vous disent, comme s’ils avaient soudainement résolu le mystère des trous noirs:

«Il a peut-être faim»

Si bébé avait faim, croyez-moi, c’est probablement la première chose que j’aurais faite pour le calmer. En second, je l’aurais changé et en troisième, évidemment, je l’aurais secoué.

Vidéo: watson

«Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème»

La personne qui a inventé cette phrase est probablement l’auteur de «Une de perdue, dix de retrouvées!», des gens qu’on devrait lapider à coup de biberons (en verre, on est violentes, mais écolos.) Qu’est-ce que c’est que cette connerie de petit et grand problème?

Je ne vais pas relativiser parce que mon bébé ne dort pas en me disant que, de toute façon, quand il aura 20 ans, il fera la fête jusqu’à 5 heures du mat’ en prenant de la coke et en oubliant de se protéger sexuellement.

«Si je réfléchis comme ça, c’est 20 ans de thérapie et 40 ans de Citalopram»

«N’écoute pas les conseils des gens, mais si je peux te donner UN conseil…»

Alors ta gueule.

Vidéo: watson

On reste dans le thème?

Ce bébé trouve le goût du kiwi trop acide (et c'est trop chou)

Vidéo: watson

Encore une preuve que les enfants sont formidables👇