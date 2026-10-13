Harry et Meghan seraient hébergés par un milliardaire britannique avec lequel ils se seraient liés après un spectaculaire incident. getty/watson

L'histoire étrange derrière le milliardaire «bienfaiteur» d'Harry et Meghan

Depuis leur retour au Royaume-Uni, fin août, Harry et Meghan séjourneraient dans une propriété appartenant à un mystérieux milliardaire britannique. Mais pourquoi ce richissime homme d'affaires aurait-il accepté d'offrir un toit aux Sussex, le temps qu'ils trouvent leur propre nid douillet? La réponse remonterait à un voyage en jet privé qui a bien failli tourner au cauchemar.

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Certaines amitiés naissent autour d'une bière au pub, d'autres dans un jet privé menacé par l'orage. C'est le cas d'Harry et Meghan, qui ont décidément des manières très peu traditionnelles de nouer des liens. Selon une enquête publiée lundi par le Daily Beast, la réponse remonterait à septembre 2018, quelques mois seulement après le mariage du couple.

A l'époque, Harry et Meghan embarquent à bord d'un jet privé Dassault Falcon 7X, en compagnie d'un gestionnaire de fonds spéculatifs britannique et de son épouse de l'époque. Direction Amsterdam, où le petit groupe doit assister à l'inauguration d'un établissement Soho House.

Une amitié née dans les airs

Sauf que le voyage prend une tournure digne d'un film catastrophe. En plein vol, l'appareil est frappé par la foudre. Une décharge estimée à quelque 30 millions de volts qui, fort heureusement, ne provoque aucun accident. L'avion parvient à atterrir normalement à Schiphol, mais les dégâts nécessitent plusieurs jours de réparations. A bord, personne ne sait encore publiquement que Meghan attend son premier enfant, Archie, dont la naissance sera annoncée quelques mois plus tard.

Si l'incident n'est pas nouveau (il avait déjà été rapporté par la presse britannique en 2018), le Daily Beast révèle aujourd'hui qu'il aurait marqué le début d'une véritable amitié entre les Sussex et leur généreux compagnon de voyage. Selon une source interrogée par le média américain, cette expérience particulièrement mouvementée aurait «renforcé les liens» entre les passagers.

Au point que, huit ans plus tard, le milliardaire aurait accepté d'accueillir Harry, Meghan et leurs deux enfants sur son domaine anglais.

Si le Daily Beast ne cite jamais nommément cet hôte généreux, il n'est pas tout à fait inconnu des médias britanniques et américains. Dès juillet dernier, le Daily Mail révélait que les Sussex avaient passé quelques jours sur Tanera Mòr, une île privée écossaise appartenant au milliardaire britannique Ian Wace.

Ian Wace (ici photographié avec son ex-épouse en 2017) serait le mystérieux bienfaiteur d'Harry et Meghan. Image: Dave Benett Library

Un mois plus tard, Page Six allait plus loin, affirmant, sur la foi de deux sources anonymes, que le financier contribuait personnellement aux frais de réinstallation de Harry et Meghan au Royaume-Uni.

Le grand retour public

Cette révélation intervient alors que Harry et Meghan s'apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur réinstallation britannique. Selon une information révélée ce week-end par le Sunday Times, le couple effectuera jeudi 15 octobre sa première sortie publique officielle commune depuis son retour en Angleterre. Direction Nottingham, une ville symbolique pour les Sussex: c'est là qu'ils avaient effectué leur première visite officielle ensemble, en décembre 2017, quelques jours après l'annonce de leurs fiançailles.

Au programme, trois associations œuvrant auprès des jeunes et des communautés locales, notamment dans les domaines de la musique, du sport et de la lutte contre la précarité alimentaire. Une façon de reprendre leurs activités philanthropiques britanniques, sans pour autant retrouver leur statut de membres actifs de la famille royale. Après plusieurs semaines consacrées à leur installation, les Sussex semblent bien décidés à retrouver le devant de la scène britannique.

Reste à savoir si le public leur réservera un accueil aussi chaleureux que leur mystérieux bienfaiteur.

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