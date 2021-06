Vous pourrez bientôt refaire crever votre Tamagotchi 💙

Ce nouveau Tamagotchi vous donne-t-il envie d'en acheter un à sa sortie?

Oui, j'adorais m'occuper de mon petit tas de pixels. Oui, j'adorais faire mourir mon petit tas de pixels. Bof, j'ai grandi et j'ai surtout des enfants et/ou un chien à maintenir en vie maintenant. Non, ça va encore me briser le cœur de le voir claquer. Non, je m'en fous.