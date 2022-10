Christine Quinn en a sûrement précommandé un. netflix/ instagram

Après le sac poubelle en sac à main, Balenciaga ose le paquet de chips

Oui, un paquet de chips qu'on porte comme une pochette, sous le bras.

Si vous ne vous êtes pas encore remis du sac poubelle à 1800 dollars de Balenciaga, alors vous n'êtes pas prêt pour le sac à main paquet de chips. It looks like a paquet de chips... but it's not a paquet de chips.

Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga, a présenté dimanche 2 octobre sa collection printemps-été 2023 lors de la Fashion Week de Paris. Lors du défilé, certains mannequins portaient un paquet de chips Lays sous le bras. Mais attention, celui-ci n'était pas graisseux et ne contenait probablement aucune chips.

En fait, ce truc est un mème dans la vraie vie. instagram

Selon le site spécialisé dans la mode Dazed, l'accessoire a été réimaginé en une pochette en cuir de veau, couleur citron vert. Si vous regardez bien, il y a même un zip... pour n'en perdre aucune miette.

On ne sait pas encore si cet objet de désir sera commercialisé et à quel prix. Sûrement un peu plus cher que le paquet de chips qu'on trouve au supermarché, mais comme c'est écrit Balenciaga dessus, c'est normal.

Selon vous... Demna Gvasalia est un génie. Il nous trolle. Un peu des deux.

Il y a quelques mois, Demna a été vu au premier rang d'un défilé des diplômés de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers en Belgique, avec un paquet de Lays sous le bras, comme s'il s'agissait d'une superbe accessoire. C'était peut-être, à ce moment, un aperçu de sa future création.

Le DA (comme on dit quand on est cool) est connu pour détourner les objets les plus laids et les plus ordinaires pour en faire des objets de désir. Néanmoins, avant le défilé de dimanche, il a fait un gros fuck au monde de la mode en annonçant qu'il n'expliquerait plus les motivations derrière son travail.

«Je déteste les boîtes, je déteste les étiquettes et je déteste être étiqueté et mis dans une boîte. La société, internet et le monde en général aiment faire cela, parce qu'ils se sentent en sécurité de cette façon. Dans le meilleur des cas, la mode ne devrait pas avoir besoin d'une histoire pour être vendue à quelqu'un. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas.» On peut aussi dire: soit vous avez les moyens, soit vous ne les avez pas.

Du coup, il n'a pas non plus expliqué pourquoi il a fait défiler ses modèles dans de la boue ou pourquoi Kanye West a marché sur le runway avec un protège-dents. Ne cherchez pas à comprendre, c'est de l'art.

Répète après moi: Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches ? Image: instagram

