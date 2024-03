Office siren look: comment adopter «la tendance la plus sexy de l'année»

Exit le confort! Cette saison, les working girls misent sur des pièces cintrées, des talons aiguilles et des couleurs neutres pour adopter un look ambitieux inspiré par 90's. Une tendance également plébiscitée par les messieurs, mais gare aux fautes de goût.

Que ce soit face aux ressources humaines de la potentielle future entreprise dans laquelle vous allez travailler ou carrément the big boss, la première impression compte. Il ne suffit pas d'arborer son plus beau sourire pour décrocher le poste: votre uniforme, aussi simple soit-il, peut vous aider à marquer les esprits. Hors de question donc de débarquer en chemise froissée et claquettes/chaussettes.

Comme toute tendance qui se respecte, le Office Siren Look a ses ambassadrices: Gisele Bündchen, ou plutôt son personnage dans le film Le Diable s'habille en Prada, Serena et Bella Hadid, qui s'est elle aussi accaparé le look devant les paparazzis.

Bella Hadid a elle aussi adopté la tendance du office siren look. GC Images

Il n'en fallait pas plus pour que la tendance s'installe durablement dans l'algorithme TikTok et fasse son apparition dans les recherches Google.

Sur les podiums aussi, le Office Siren Look a son équivalent: un savant mélange des tendances des années 1990 et Ladylike, deux courants mode qui ont pris d'assaut la Fashion Week pour l'année 2024.

C'est quoi le Office Siren Look et comment on l'adopte?

La tendance «la plus sexy de l'année» à en croire Vogue France, a d'abord vu le jour en 1998 au défilé Narciso Rodriguez printemps-été avec Kate Moss et trois ans après, avec Gisèle Bündchen pour Prada. Pour maîtriser le Office Siren Look, c'est facile: l'idée c'est d'être aussi aiguisée qu'un couteau de cuisine. On mise sur des pièces, certes simples, mais parfaitement coupées et cintrées à la taille. On dit donc au revoir à l'oversized et à tout le confort qui va avec. On préfère les couleurs neutres au rose fuchsia et navrée mesdames, c'est le talon aiguille qu'on chaussera!

Ainsi, jupes crayons, chemisiers et blazers cintrés et enfin escarpins sont les pièces à avoir à tout prix dans son dressing pour jouer les bonnes employées avec du style.

Gisele Bündchen pour Prada en 2001, Kate Moss pour Narciso Rodriguez en 1998 et re-Gisele Bündchen dans Le Diable s'habille en Prada. Image: getty/dr

Mais alors où trouve-t-on ce genre de pièces? COS, Zara, Mango ou encore Massimo Dutti maîtrisent parfaitement l'art du Office Siren Look. Pour des marques plus qualitatives (et plus chères), on se tournera vers Gucci ou encore Miu Miu.

Niveau accessoires, si vous êtes myope, c'est le gros lot. Pourquoi? Parce que les lunettes à monture fine et rectangulaires sont clairement LE truc qui va tout changer et donner la touche finale à la parfaite corporate girl, comme diraient les influenceurs sur TikTok. On y ajoute de gros bijoux tape-à-l'œil et le tour est joué. Pour le maquillage, on travaille son teint très légèrement et on insiste soit sur les lèvres – avec un rouge mat ou satiné – soit sur les yeux avec un smoky eye ou un simple trait d'eyeliner. Pas les deux. Jamais.

Et pour les mecs, on fait quoi?

Messieurs, vous n'êtes évidemment pas en reste puisque vous aussi, vous pouvez jouer les Poséidon au bureau, ou plutôt adopter la tendance Office Wear, également vue sur les podiums cette année pour la saison automne-hiver 2024. Ainsi, Prada, Fendi ou encore Brunello Cucinelli ont proposé une ribambelle de looks que vous pourrez aussi vous accaparer au travail ou lors d'un entretien d'embauche.

Bruno Cucinelli, Prada et Fendi pour le défilé homme automne-hiver 2024 de la Fashion Week. Image: tagwalk

Et comme tout est toujours plus simple pour vous, un simple costume fera l'affaire. Les mêmes règles restent en vigueur: on mise sur des matières qualitatives, des coupes élégantes, aiguisées et modernes ainsi que des couleurs neutres. Si on veut éviter d'être trop simple, n'hésitez pas à ajouter un petit pull en cachemire, coton ou laine par-dessus la chemise, histoire d'apporter un je-ne-sais-quoi, comme diraient les Americaaaaans.

Côté accessoires, c'est un peu comme bon vous semble. Cravate ou pas, le tout c'est de la choisir plutôt fine et discrète. Le petit coup de folie se jouera peut-être sur vos chaussures: basket ou chaussure en cuir, ça, c'est vous qui voyez.