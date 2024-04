D'où vient le sac dont tout le monde parle à cause de Taylor Swift?

L'artiste s'est affichée à Coachella portant à l'épaule un sac Stella McCartney. Zoom sur cette marque de luxe britannique et surtout végane.

Samedi, Taylor Swift a été aperçue aux bras de Travis Kelce à Coachella. La chanteuse, qui vient tout juste de sortir son nouvel album, s'est illustrée dans un style plutôt streetwear, casquette sur la tête et sac signé Stella McCartney d'une valeur de 975 dollars.

Une apparition qui a permis non seulement à la marque de connaître un regain de popularité: +75% d'intérêt sur les réseaux réseaux selon le compte Instagram Data But Make It Fashion, et +63% de recherches sur Google.

Des statistiques qui soulèvent une question: comment peut-on augmenter la popularité d'une marque déjà iconique? Qui ne connait pas Stella McCartney? Si tel est votre cas, suivez le guide et découvrez une marque qui connait enfin son heure de gloire.

Une héritière engagée

Dans les coulisses de la mode, il existe des personnalités qui transcendent les tendances éphémères pour insuffler un vent nouveau dans l'industrie. Et Stella McCartney est de celles-là. Fille du légendaire musicien Paul McCartney, elle a hérité d'un sens inné de la créativité, mais c'est dans l'arène de la mode qu'elle a forgé son propre chemin et sa réputation. Avec sa marque éponyme créée en 2001, la créatrice britannique a laissé une empreinte indélébile marquée par un engagement fort envers le bien-être animal et une esthétique unique qui mérite d'être applaudie.

Alors que l'industrie de la mode a longtemps été critiquée pour son impact dévastateur tant sur l'environnement que sur les animaux, Stella McCartney a tracé sa propre voie en rejetant ces pratiques, en alliant créativité et innovation, au profit des animaux. En effet, végétarienne depuis toujours, Stella n'a jamais utilisé de cuir, de plumes, de peau ou de fourrure dans aucune de ses créations, et ce, depuis son premier jour.

Une position révolutionnaire, tant à l'époque qu'aujourd'hui qui permet à la marque de prouver qu'il est possible d'allier luxe, écologie et bien-être animal là où la majorité des marques de luxe pêche encore.

Le cheval, sa muse

Chez Stella McCartney, le cheval trouve une place de choix. Et pour cause, cavalière depuis son plus jeune âge, la créatrice britannique n'a jamais caché son affection pour les chevaux.

«Comme chacun d'entre nous, il m'est arrivé de me sentir déprimée, seule, stressée ou effrayée. Monter à cheval m'offre toujours un moment de pause, de calme et de réflexion, qui me permet de remettre les choses en perspective. Souvent, j'ai juste besoin d'être avec mon cheval... de respirer ensemble et de me sentir tellement connectée.» Stella McCartney

L'animal, symbole de grâce, de puissance et de liberté, devient une toile sur laquelle la créatrice exprime sa passion pour les animaux et son engagement envers leur bien-être. À travers ses collections, elle célèbre la grâce équine, intégrant des motifs évoquant la silhouette élancée du cheval ou des détails inspirés de l'équitation.

Une passion qu'elle allie à son travail dès que l'occasion se présente. En novembre 2023 par exemple, Stella McCartney a lancé le programme Healing Power of Horses, en collaboration avec la fondation The Chopra. Une initiative qui célèbre le pouvoir de guérison des chevaux en sensibilisant à la manière dont ces animaux peuvent soutenir la santé mentale, faciliter la guérison et améliorer le bien-être général grâce à la thérapie équine. «L'un des travaux les plus significatifs et les plus passionnants» qui lui a été donné de réaliser, explique-t-elle.

Entre mode, art et activisme

Les défilés Stella McCartney sont bien plus que de simples présentations de ses collections. Ils sont des événements où l'art, la créativité et l'activisme se rejoignent pour créer une expérience immersive et émouvante. Sur les podiums, les chevaux ne sont pas seulement des accessoires, mais des symboles de la vision de Stella pour un monde où les animaux sont respectés et protégés. C'est d'ailleurs lors de la Fashion Week de Paris pour son défilé automne-hiver 2023-2024 que la créatrice a crié haut et fort son amour pour les bêtes. Un événement qui a eu lieu au Manège de l’Ecole Militaire, le plus ancien centre équestre de France, où pas moins de 7 équidés ont également été conviés.

Le défilé Stella McCartney automne-hiver 2023 à Paris. Image: Gamma-Rapho

Un défilé événement que la créatrice a tenu à monter de toutes pièces pour prouver à l'industrie de la mode que les matières d'origines animales «ne sont pas une obligation».

Aujourd'hui synonyme d'innovation, de style avant-gardiste et de conscience environnementale, Stella McCartney a su imposer sa vision unique, mariant habilement élégance et éthique dans chacune de ses collections, inspirant une nouvelle ère de la mode durable. Son héritage, forgé par son engagement en faveur du bien-être animal et sa vision novatrice, continue de guider et d'inspirer une industrie en constante évolution. Une marque de luxe qui mérite sans nul doute l'attention qui lui est soudainement tombée dessus cette semaine.