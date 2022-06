BTS: le groupe de K-pop surprend ses fans en annonçant une pause

Le septuor a déjà été invité par deux fois à s'adresser aux Nations unies, en 2018 et 2021, à propos en particulier du changement climatique et de la pandémie de Covid-19 . (ats/jch)

L'un de ses partenaires, Jimin (Park Ji-min), 26 ans, n'a pas dit autre chose, affirmant lors de ce dîner que lui et ses six jeunes co-artistes «essayaient peu à peu de comprendre» ce qui leur arrivait et de «réfléchir au souvenir que chacun voulait laisser à ses fans».

«BTS doit sans cesse produire de la musique et faire quelque chose. En dix ans, j'ai changé et j'ai besoin de réfléchir et d'avoir du temps pour moi.»

«J'ai toujours pensé que BTS était différent des autres groupes mais le problème avec la K-pop et l'ensemble du 'star system' est que l'on n'a pas le temps de mûrir», a poursuivi le jeune homme à l'adresse des millions de fans et de l'industrie musicale mondiale.

En 2021, BTS a enregistré un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars, grâce au contenu en ligne et aux ventes d'albums.

Le groupe de K-pop BTS, l'un des plus influents de la planète et qui a récemment été reçu par le président américain Joe Biden, a annoncé mardi une pause pour que chacun des sept jeunes hommes le composant se concentre sur sa propre carrière.

How I Met Your Father: voici pourquoi le spin-off mérite sa chance

Emouvant: Cena rencontre un jeune Ukrainien atteint du syndrome de Down

La star des rings de catch est venue en aide à un jeune Ukrainien de 19 ans, atteint du syndrome de Down et qui a fui la guerre avec sa mère. Séquence émotions!

Avec le début de l'invasion russe, la vie de nombreux Ukrainiens a été bouleversée. Le poids de la guerre est particulièrement lourd - surtout pour celles qui souffrent d'un handicap. C'est le cas de la famille Rohozhyn et de leur fils de 19 ans, Mischa, qui est atteint du syndrome de Down. Son histoire a été suivie par le Wall Street Journal - et a ainsi connu une fin plus ou moins heureuse.