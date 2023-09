Le groupe n'avait cessé de faire des allusions à l'arrivée imminente d'un nouvel album. Keystone

Les Rolling Stones annoncent la sortie de leur nouvel album

Après des années d'attente, la mort du batteur Charlie Watts et une tournée anniversaire pour les 60 ans du groupe, les Rolling Stones annoncent la sortie de leur nouvel album, prévu pour le 20 octobre. Pour faire patienter leurs fans, les trois rockeurs ont dévoilé un nouveau single, Angry.

Ils ne font rien comme tout le monde. Dans une conférence de presse animée par l'Américain Jimmy Fallon en direct de Londres, les Rolling Stones ont annoncé la sortie, le 20 octobre prochain, d'un nouvel album, Hackney Diamond. Il s'agit de leur premier album studio avec des chansons originales depuis 2005.

Le groupe n'avait cessé de faire des allusions à l'arrivée imminente d'un nouvel album. En août, par exemple, une publicité pour l'entreprise fictive de réparation de verre «Hackney Diamonds» est apparue dans le journal local de Londres Hackney Gazette, que les observateurs ont interprétée comme une sorte de préavis. «Hackney Diamonds» est un terme d'argot local désignant du verre brisé au sol après un vol, a écrit la BBC.

Ce nouvel album très attendu comprendra plusieurs titres enregistrés avant la mort de Charlie Watts, le batteur décédé en août 2021, et devrait, selon les rumeurs, comporter un titre avec Paul McCartney et Ringo Starr des Beatles, une première dans leur carrière. Les noms de Lady Gaga et Stevie Wonder sont également évoqués.

Et histoire de faire patienter les fans les plus fébriles d'ici le 20 octobre prochain, le groupe balance un nouveau titre, Angry, dont ils avaient dévoilé quelques secondes d'extrait ces derniers jours.

Dans la foulée de la conférence de presse, le clip d'Angry a aussi été dévoilé. Fidèle à lui-même, le groupe s'illustre dans une vidéo très cinématographique, dans laquelle on retrouve l'actrice américaine Sydney Sweeney. La jeune femme de 25 ans, vue dans des séries comme The Handmaid's Tail, Euphoria ou encore The White Lotus, est vêtue d'une tenue en cuir et danse dans une voiture décapotable rouge.

