Patrick Watson en 2022, lors du Montreux Jazz Festival. Image: KEYSTONE

Qui est ce chanteur discret dont le tube en français explose sur Spotify?

L'artiste québécois a vu son morceau dépasser le milliard d'écoutes sur Spotify. En 2019, il nous avouait avoir de la peine à écrire une chanson en français.

Il y a près de 15 ans, le morceau Je te laisserai des mots sortait. Le succès n'a pas été au rendez-vous. Sur la chaîne Youtube de Patrick Watson, peu avant 2020, le morceau comptait quelques milliers d'écoutes. Aujourd'hui, sur la même vidéo, elle comptabilise près de 181 millions de vues.

Sur Spotify, elle va jusqu'à comptabiliser plus d'un milliard d'écoutes, devenant la chanson francophone la plus écoutée. Patrick Watson se permet de devancer d'autres artistes francophones, comme le Belge Stromae ou Aya Nakamura, des poids lourds de la scène musicale mondiale.

Image: dr

Le musicien est un discret, talentueux, sympathique lorsqu'on croise son chemin. Sa ballade minimaliste a accompagné une pléthore de courtes vidéos sur TikTok ou encore sur Instagram, qui a infusé auprès de la jeune génération pour donner de la couleur et un hymne à la mélancolie.

Sa viralité est aussi liée à plusieurs séries, comme Walking Dead et Grey's Anatomy. Elle trône également dans une flopée de vidéos qui retrace la série phénomène Normal People. Dans la foulée, le morceau a profité de nombreuses reprises au piano pour injecter de cette énergie morose.

Le Covid-19 est aussi passé par là et a appuyé cette mélodie triste, belle et sobre, cristallisant des instants de chagrin pour des milliers d'internautes.

La machine s'est alors emballée - et c'est encore plus beau quand c'est inattendu.

«J'en étais pas fier»

En octobre 2019, rencontré lors de la présentation de son album Wave la même année, nous évoquions avec lui Je te laisserai des mots. Patrick Watson mélangeait la langue de Molière et celle de Shakespeare. «C'est parce que je suis Québécois», s'amusait-il.

A la question de savoir pourquoi le français brillait le plus souvent par son absence dans ses albums, il assurait, en marge de la sortie de son album Wave en 2019, qu'il avait écrit trois chansons en français. «Mais j'en étais pas fier», coupait l'artiste.

«Le français est un langage très raffiné et tu emploies beaucoup de mots pour raconter les choses. En anglais, tu peux les exprimer en trois mots» Patrick Watson, en 2019.

Greffer des mots en français avec la musique n'est pas chose aisée pour Watson, il faut trouver le bon équilibre. «Quand un chanteur chante en français et trouve une bonne balance avec la musique, c'est vraiment des chef-d'oeuvres», s'enthousiasmait-il. Et d'ajouter: «Au Québec, Il y a un chanteur comme Fred Fortin qui produit des choses vraiment géniales. Les paroles sont très intelligentes. J'aimerais prendre le temps pour arriver à ce niveau».

Fred Fortin lors d'un showcase Vidéo: YouTube/ICI Musique

En 2019, le Québécois réfléchissait avant d'empoigner la plume pour coucher des mots en français:

«Je cherche ma façon d'écrire en français, à moi. Mais c'est certain: à l'avenir, c'est dans les plans d'écrire en français» Patrick Watson, en 2019.

Détail cocasse, dans ces six lignes chantées à la voix retenue, on y découvre une faute: «En dessous de les murs qui chantent». Qu'importe, l'attention se porte sur la douceur du timbre et aux mots brillants comme des glaives.

En 2022, Better in the Shade, son dernier album (très court, sept morceaux) ne compte (toujours) aucune piste francophone. L'artiste de 45 ans n'a pas trouvé l'inspiration, semble-t-il.

Or, ce succès hallucinant pourrait peut-être l'encourager à l'avenir à s'investir un peu plus dans des morceaux en français.