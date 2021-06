Divertissement

Vendu 252’000 francs, voici l’autoportrait de Kurt Cobain



L'autoportait de Kurt Cobain a été vendu une fortune et il est rigolo

Le dessin du défunt leader de Nirvana s'est vendu 252'000 francs, soit 28 fois plus cher que son estimation initiale.

En plus d’être un chanteur et un compositeur hors norme, il avait aussi un coup de crayon.

Un autoportrait de Kurt Cobain a pulvérisé les estimations lors d'une vente aux enchères, se vendant pour plus de 281'000 dollars (soit environ 252'000 francs).

L'esquisse au feutre noir représente le défunt leader de Nirvana jouant de la guitare, avec pour légende: «Je ne sais pas comment jouer et je m'en fous!» Dessinée sur du papier à lettres du TNT Music Centre de Singapour, la caricature est également signée «Kurdt Kobain Rock Star» lorsque le groupe était dans le pays pour promouvoir Nevermind, leur album le plus vendu. Kur avec D et T. C'est ainsi qu'il écrit son prénom, pas de véritable raison, juste un truc pour être plus punk.

Il avait offert le dessin au photographe indépendant Jacque Chong. Aujourd'hui, près de trois décennies plus tard, son autoportrait s'est vendu 28 fois plus cher que son estimation initiale de 10’000 dollars, à un collectionneur privé et fan du groupe, selon les commissaires-priseurs.

