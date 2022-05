L'Eurovision, c'est comme les candidats de Koh-Lanta, soit on aime soit on déteste. Une chose est sûre: tout le monde s'accorde à dire que quelques verres aident à supporter une telle soirée.

«Lausanne bloquée pour des gens qui courent 10km en 1h05, sérieux?»

Marie-Adèle aime juger les gens. Même ceux qui ont eu le mérite de courir lors des 20KM de Lausanne, alors qu'elle-même n'a pas chaussé ses baskets depuis des mois.

«Les gens courent 10km en 1h05 et ils appellent ça faire du sport?» On s'en doutait, mais on le confirme, Marie-Adèle n'a pas encouragé les coureurs, le week-end dernier, lors de la traditionnelle course populaire des 20KM de Lausanne. Par contre, elle a méprisé les sportifs à un niveau olympique. Bravo, médaille du fair-play.