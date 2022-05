Eurovision 2022: tout savoir sur la 66e édition du concours

A une semaine de l'Eurovision, nous avons réuni tout ce qu'il y a à savoir sur l'un des événements les plus kitsch qui soient. Quand et où a-t-il lieu, qui participe, et qui représente la Suisse? Bref, toutes les infos sont ici.

Le très attendu (ou pas) concours de l'Eurovision approche à grand pas, mais marche sur des œufs. Ukraine favorite, Russie exclue, difficile de faire la fête dans un contexte de guerre.

Quand a lieu l'Eurovision 2022?

Le concours aura lieu du mardi 10 au samedi 14 mai prochain. La grande finale se jouera samedi soir.

Où a lieu l'Eurovision cette année?

Comme le veut la tradition, c'est le pays du vainqueur de la précédente édition qui accueille le concours suivant. C'est donc en Italie, à Turin, que l'Eurovision 2022 aura lieu. Le groupe italien Måneskin avait gagné l'édition 2021. Le groupe avait suscité la polémique après la diffusion de certaines images.

C'est la troisième fois que le pays accueille l'Eurovision, après les éditions de 1965 et 1991.

Quels pays participent à l'Eurovision?

Au total, 40 pays participent à l'édition 2022 de l'Eurovision. Parmi eux, on y trouve notamment la Suisse, le Portugal, l'Italie, la Croatie, la France ou encore le Danemark.

Quels pays seront absents?

Le 25 février dernier, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a décidé de bannir la Russie de l'Eurovision. Une conséquence directe à l'invasion de l'Ukraine ordonnée par Poutine.

Mais la Russie n'est pas la seule à avoir été remerciée. Selon Wikipedia, douze pays ne participeront pas à l'Eurovision 2022 à Turin. Outre la Russie, la Biélorussie, l'Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie, le Kazakhstan, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Slovaquie et la Turquie ne seront pas présents à Turin.

Qui représente la Suisse à l'Eurovision 2022?

Marius Bear sera le visage et la voix de la Suisse à Turin. Avec sa chanson «Boys Do Cry», il a été sélectionné par un panel de 100 téléspectateurs et un jury international composé de 20 experts, selon la RTS.

La Suisse affrontera ses concurrents lors de la première demi-finale, le mardi 10 mai 2022.

Où voir l'Eurovision 2022?

Les premières demi-finales de mardi 10 et jeudi 12 mai pourront être suivies à la télévision suisse, sur RTS 2, dès 21 heures. La grande finale de samedi 14 mai sera diffusée sur RTS 1, dès 21 heures.