La Star Ac' est de retouuuuur pour une édition 2026. Qui va l'emporter? image: tf1

Ces 5 candidats de la Star Ac' sont déjà nos grands favoris

Chaque année, la Star Ac' nous gâte avec des artistes attachants et talentueux. Cette fois encore, il ne sera pas facile de départager les 17 candidats. Après le premier prime de ce samedi soir, voici notre top 5, fichtrement subjectif (on assume).

Plus de «Divertissement»

La Star Academy est de retour! Ce samedi 10 octobre, TF1 a diffusé le premier prime 2026, durant lequel les 17 candidats se sont présentés, et ont fait montre de leurs talents. Chacun a fait découvrir une petite part de lui à travers un micro-portrait, ainsi que son univers musical. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nouvelle fournée a du niveau.

La preuve: le nouveau directeur, Quentin Mosimann, qui succède à Michael Goldman, a déjà lâché une petite larmichette devant la prestation d'une candidate. On vous dévoile ci-dessous quel talent a réussi à émouvoir le DJ franco-suisse.

Si vous avez loupé le premier live, voici une petite séance de rattrapage:

Star Academy 2026: Voici tous les candidats 1 / 20 Star Academy 2026: Voici tous les candidats Félix, 18 ans.

Comme le monde est jugeant (et qu'à la fin, il n'en restera qu'un), on vous propose un top 5 de nos coups de cœur de cette saison. Attention, tout peut changer de prime en prime! Si vous avez un tout autre avis, n'hésitez pas à nous faire part de votre propre classement en commentaires.

Amel

Une voix soul, un look «on fleek», et une attitude relax mais concentrée qui va la mener très loin: Amel est de loin notre coup de foudre de cette saison. Elle a gentiment tué notre petit cœur fragile sur Killing Me Softly with His Song.

🦋 AMEL - « Killing Me Softly With His Song » ⭐️ Le lancement de la #StarAcademy en streaming sur TF1+ https://t.co/Wv1F7vQoYD — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 11, 2026

Zoé

Elle a pris de la hauteur en chantant S'il suffisait d'aimer de Céline Dion: Zoé a en effet envoyé ses envolées lyriques depuis un décor flottant. On a adoré, surtout qu'on priait pour qu'elle ne tombe pas à la renverse depuis sa fenêtre. Une jolie prouesse.

💕 ZOÉ - « S’il suffisait d’aimer » ⭐️ Le lancement de la #StarAcademy en streaming sur TF1+ https://t.co/fqdRBTMdGS — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 10, 2026

Isabella

Isabella a fait «rocailler» sa voix sur le titre Louis de Barbara Pravi. Son authenticité a fait frémir toute l'assemblée, et a même arraché une larme au nouveau directeur Mosimann - c'est dire! La jeune artiste de 20 ans, qui s'adonne à sa passion depuis l'âge de 5 ans, a obtenu une belle consécration: l’immunité pour le prochain prime du 17 octobre, décernée par les professeurs.

Non seulement elle ne pourra pas être nommée, mais c'est également elle qui entonnera le premier morceau de la soirée, dans un tableau conçu spécialement pour elle.



Ce n'est pas la première fois que l'on aperçoit la jeune femme à la télévision, puisqu'elle a déjà tenté sa chance dans The Voice Kids il y a quatre ans. Comme le rappelle le magazine Closer, elle avait convaincu les quatre coachs, qui s'étaient tous retournés, mais avait décidé de rejoindre l'équipe de Louane. Son aventure s'était arrêtée en demi-finale - un beau parcours qui pourrait bien l'aider à gravir les sommets de la Star Ac'.

✨ ISABELLA - « Louis » ⭐️ Le lancement de la #StarAcademy en streaming sur TF1+ https://t.co/B7xJicDb7a — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 10, 2026

Ydriss

Pendant quelques secondes, on a cru que l'esprit de Whitney Houston était de retour. Ydriss a en effet envoyé du pâté sur I Will Always Love You. Puissance, maîtrise malgré quelques petites imperfections: il est clair qu'Ydriss n'est pas là pour plaisanter. Un talent à suivre à la loupe.

🎺 YDRISS - "I will always love you" ⭐️ Le lancement de la #StarAcademy en streaming sur TF1+ https://t.co/gXk9TVutHs — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 10, 2026

Noémie et Kylian

On les prend en duo, puisqu'ils nous ont offert un double moment magique sur le titre In the stars de Benson Boone. Complicité, sensibilité, justesse, tout y était. Tout ça devant la répétitrice Philippine Lavrey, l’interprète de la version bilingue franco-anglaise du titre.

☁️ NOÉMIE & KYLIAN - "In the stars" ⭐️ Le lancement de la #StarAcademy en streaming sur TF1+⁣ https://t.co/YIzFLq6A42 — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 10, 2026

Voici d'ailleurs la chanson originale:

Bonus

On a droit à un petit extra pour la route. Il s'agit de Félix, le tout premier Québécois à participer à la Star Academy en France. Passionné de chant et de hockey, le jeune homme de 18 ans a proposé un poignant Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai à la guitare.

Petite anecdote, il a débuté le chant sur un judicieux conseil paternel: «J'ai commencé à jouer de la guitare parce que mon père m'avait dit que ça pognait avec les filles. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé et je m'accompagnais au chant à cause de la guitare.» On vous laisse chercher le mot «pogner» sur internet, et sur ces images d'une prestation réussie:

💌 FÉLIX - « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » ⭐️ Le lancement de la #StarAcademy en streaming sur TF1+ https://t.co/xYPV8v3DzR — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 10, 2026

Allez, bonne chance à tous et... que le meilleur gagne!