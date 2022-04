Que voyez-vous sur cette photo?

Wow! Découvrez ce design d'intérieur!

Vous vous dites à première vue que c'est certainement la pièce d'un bâtiment historique, peut-être en Scandinavie... mais les fenêtres au plafond avec leur forme incurvée rappellent beaucoup... aaaaah... il s'agit de l'intérieur d'un instrument à cordes!

L'intérieur d'un violoncelle Locke Hill de 1780, pour être précis. Bild: charlesbrooksphotography

Dans sa série de photos «Architecture in Music», le photographe néo-zélandais Charles Brook explore l'intérieur de certains des plus beaux instruments de musique au monde. Photographiées à l'aide d'une sonde macro, une grande quantité de lumière et une très faible profondeur de champ (moins d'un centimètre lorsque vous faites la mise au point), les cavités de ces instruments apparaissent comme de gigantesques salles de concert ou une architecture avant-gardiste.

Piano à queue de concert Fazioli , 1

Bild: charlesbrooksphotography.com

Violoncelle de Bohême, âgé d'environ 200 ans.

Bild: c harlesbrooksphotography.com

Toutes les images présentées ici peuvent être commandées directement auprès de l'artiste sous forme de tirages.

Piano à queue de concert Steinway , 1.

Bild: charlesbrooksphotography.com

Piano à queue de concert Steinway , 2.

Bild: charlesbrooksphotography.com

Saxophone Yanagisawa T4 , années 1980.

Bild: charlesbrooksphotography.com

Piano à queue de concert Fazioli , 2.

Bild: charlesbrooksphotography.com

(obi)

