Pourquoi vous devrez faire plus de trajet pour voir vos stars préférées

Environ 750 000 personnes se déplaceront pour voir Adele en concert à Munich, en août. La chanteuse a fait construire son propre stade au sein de la ville, un phénomène qui prend de l'ampleur. Les villes, les fans, les stars: qui a le plus à gagner? Décryptage.

Vous êtes fan d'Adele, vous habitez en Europe, et vous n'avez jusqu'ici pas eu encore l'occasion de voir votre icône en live? On a peut-être une bonne nouvelle pour vous.

La majestueuse chanteuse s'est en effet lancée dans un projet à la (dé)mesure de son talent: construire son propre stade, dans la ville de Munich. On vous explique tout ça.

Le chantier de l'immense arène en plein air pour les concerts européens d'Adele, à Munich. image: getty

Environ 740 000 personnes assisteront aux concerts de la Britannique à Munich en août. Il s'agit des seuls concerts qu'Adele donnera en Europe. Or, un stade sera construit spécialement pour l'accueillir. Ainsi, si vous voulez la voir, vous devrez vous rendre à Munich. Mais pourquoi diable a-t-elle choisi Munich? Adele écrit à ce sujet:

«That's a bit random» «C'est un peu aléatoire». merci deepl pour la traduction.

Ce qu'elle veut dire par là: elle a choisi Munich, mais ça pourrait être n'importe où. Si les dix concerts d'Adele en Europe se déroulaient à Londres, ils seraient complets. S'ils avaient lieu à Paris: il n'y aurait plus de billets non plus.

Même s'ils avaient lieu quelque part dans le canton de Schwytz: son concert serait sold out. C'est un peu comme les phénomènes Taylor Swift, ou Coldplay. Et sans doute aussi quelques autres artistes, qui ont le pouvoir de faire déplacer les foules jusqu'à la planète mars s'il le faut.

Le marché des grands concerts tend depuis longtemps à «s'événementialiser». Les fans font facilement quelques centaines de kilomètres pour aller voir leur artiste préféré.

Quelqu'un doit se déplacer

Si nous voulons assister à de grands concerts, quelqu'un doit voyager. Soit les spectateurs, soit les artistes. Mais le calcul n'est pas aussi simple qu'il y paraît.

En effet, quand les grosses stars font des tournées et traversent divers continents, c'est un casse-tête logistique. Degré de difficulté: très élevé.

«Pour Taylor Swift, par exemple, environ 70 camions ont été utilisés. Souvent, les scènes gigantesques sont même fabriquées en deux exemplaires. L'une est utilisée, l'autre est démontée ou montée quelque part»

Et ce n'est pas comme si les concerts de Zurich n'attiraient que des Suisses et ceux de Stockholm que des Suédois. Rien que pour Taylor Swift, environ 10 000 des 100 000 billets ont probablement été achetés par des fans américains. Spoilers: ils n'ont pas fait le voyage en train. Et c'est sans compter les Italiens, les Portugais et les Danois qui étaient également présents.

Au contraire, un site unique présente d'énormes avantages: il n'est pas nécessaire de mettre de grands moyens pour gérer la circulation, ni la gestion des déchets spécifique à chaque lieu de manifestation. Et tout l'entourage de l'artiste n'a pas besoin de se déplacer.

«Un peu par hasard»

En Amérique, on observe depuis longtemps une tendance à la centralisation des concerts. Ainsi, certaines stars se produisent pendant des mois à Las Vegas. Ce n'est pas l'artiste qui vient aux fans, mais les fans qui viennent à l'artiste. On pense bien entendu au cas de Céline Dion. Dernier exemple en date dans la ville bling-bling: Adele.

Adele lors d'un concert à Las Vegas. image: Kevin Mazur/Getty Images

Pour les villes choisies qui sont plus petites et moins prestigieuses, de tels événements sont synonymes de juteuses rentrées d'argent. A Munich, les responsables s'attendent à une création de valeur de 560 millions d'euros pendant les concerts. L'hôtellerie, la gastronomie, les transports publics, les rues commerçantes, le parc des expositions en profitent.

C'est, comme veulent le faire comprendre les organisateurs de grands concerts, une opération complète «gagnant-gagnant».

Cependant, en réalité, c'est de la foutaise. C'est surtout le signe que les grands acteurs du business des concerts préfèrent tenir eux-mêmes toutes les rênes.

Sur les tournées de stades, ils collaborent souvent avec des entreprises nationales qui organisent la partie fastidieuse en échange d'une participation à la vente de boissons.

Ne pas partager le jus de citron

Et si les organisateurs étaient tout à fait honnêtes, ils expliqueraient à leurs interlocteurs des administrations publiques que les chaînes de création de valeur mondiales n'ont jamais vraiment d'intérêt pour les chaînes de création de valeur régionales.

Mais la réalité ce que, s'ils le pouvaient, ils exploiteraient eux-mêmes les hôtels. Les distributeurs de billets, par exemple, sont déjà fermement aux mains des grands acteurs de l'industrie.

Dans le domaine de la musique, on dit depuis longtemps que le citron est pressé. Et comme il n'y a manifestement plus trop de citrons qui poussent, les grands acteurs essaient de réduire le nombre de ceux qui doivent vivre du peu de jus qu'ils extraient.

Il n'est donc pas improbable qu'à l'avenir, les très grandes stars se produisent de plus en plus au centre de l'Europe. Il n'est pas nécessaire de se demander si c'est une bonne nouvelle, ou une triste donnée qui fera pleurer les fans. Si des stades privés sont construits pour les artistes, leurs fans pourront toujours se consoler en ayant l'impression de se rendre au «domicile» de leur idole.

