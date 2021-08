Divertissement

Kanye West accouche enfin de «Donda»! Décryptage en 7 points



L'album de Kanye West, Donda, est enfin sorti! Décryptage en 7 points

Le rappeur et producteur américain a sorti son dixième album studio. Il porte le prénom de sa défunte mère, Donda. On l'a écouté.



ENFIN, Donda est sorti! Le dixième album de Kanye West est disponible sur tous les services de streaming. Après l'échec du précédent opus, Jesus is King, les fans attendaient le rappeur au tournant. Ye a fini l'album malgré un divorce, cinq enfants à élever et une entreprise de mode à faire tourner. Mais la vraie question: Donda, ça passe ou ça casse?

Les «hits»

No Child Left Behind (feat. Vory)

Avant même la sortie de Donda, des extraits ont été divulgués sur les réseaux sociaux. Notamment No Child Left Behind (feat. Vory), qui a fait le buzz sur TikTok. Erreur ou stratégie? Mystère. La démarche aura au moins eu le mérite de faire monter la tension.

La chanson a un fond de gospel et peu d'autotune, ce que Kanye a pourtant l'habitude d'utiliser. La chanson véhicule un message religieux, mais sans faire le forcing, contrairement à certains titres de son album précédent, Jesus Is King. Sur TikTok, les commentaires élogieux pleuvent. «J'ai l'impression de monter au paradis» ou «Lorsque j'ai entendu cette chanson, j'ai commencé à flotter», peut-on lire. Et je suis du même avis.

Praise God (feat. Travis Scott & Baby Keem)

On retrouve aussi Travis Scott sur Donda. Il est sans doute l'un des rappeurs les plus populaires du moment et tout ce que Travis touche se transforme en or. C'est le cas de ce featuring. Praise God (feat. Travis Scott & Baby Keem) sera sûrement l'une des chansons les plus écoutées de l'album, pour la présence du jeune rappeur mais aussi parce que le son est méga lourd.

Bien que la chanson mentionne Dieu dans le titre, Travis est resté fidèle à lui-même et n'a pas changé son style pour Kanye. Les basses et l'instrumentale vous donneront la chair de poule #It'sLIT.

Jail (feat. Jay-Z)

On verra probablement aussi la collaboration entre Jay-Z et Kanye West dans le classement du billboard hot 100. Séparément, les deux artistes sont déjà des légendes, mais alors ensemble? Oh là là. Les deux artistes ont une histoire commune, déjà. Pour rappel, c'est Jay-Z qui a découvert Kanye. Ils ont aussi eu des moments difficiles (des querelles très publiques) mais qui semblent appartenir au passé. Quel meilleur moyen de faire la paix que de sortir un tube ensemble?

Jail est clairement une expérimentation. C'est un mélange parfait de gospel, de rock et de rap et ÇA-LE-FAIT. Rien à dire, c'est un hit.

Les «featurings»

En plus des hits, les nombreuses stars présentent sur l'album le rendent encore plus bankable. Kanye en a définitivement fait un projet de collaborations, et c'est intelligent. Les autres artistes lui permettront d'atteindre de nouveaux fans, mais en plus, ils l'éloignent de son obsession religieuse qui ne plaît pas à tout le monde.

Sur Donda, on trouve aussi Roddy Ricch. Une nouvelle star montante du rap grâce à une belle voix savamment mélangée à l'autotune. Mais également de grands noms comme The Weeknd, Lil Baby, Lil Yachty, Playboi Carti, et la liste est incomplète. Chaque artiste a été choisi en fonction de sa voix pour chaque instrumentale. Aurions-nous retrouvé le Kanye que nous avions perdu il y a des années? «I missed the old Kanye.»

Les avants-premières cheloues

Beaucoup de gens aiment traiter Kanye de fou, je préfère le qualifier de génie de la musique et du marketing. Une «listening party» organisée au stade Mercedes-Benz d'Atlanta a participé au battage médiatique autour de cet album. Kanye avait posté une photo sur Instagram d'un lit dans une petite salle du stade annonçant au monde entier qu'il y séjournait et les internautes sont devenus dingues.

West avait l'intention de vivre dans le stade tout en mettant la touche finale à son nouvel album, en y aménageant un espace de vie et un studio temporaire, ainsi qu'en faisant appel à un chef personnel. Une idée tellement bizarre et inattendue que tout le monde en a parlé. Gourou du marketing, CQFD.

Une pression immense

La sortie de son neuvième album studio en 2019, Jesus Is King, a été largement considérée comme un flop. Kanye West est réputé pour ses expérimentations musicales réussies. Or, dans Jesus Is King, il est passé à côté. Mister West y a fait une fixette religieuse, usant et abusant du gospel, exaspérant beaucoup de ses fans. Kanye a toujours été une personne religieuse, la preuve en est, son premier album studio The College Dropout avec son hit Jesus walks. Jusqu'à présent, cela ne l'avait jamais empêché d'être au sommet des ventes d'albums. Cette fois-ci, c'était trop.

Dans l'industrie musicale, les occasions de captiver un public sont limitées, particulièrement lorsqu'on a 44 ans. C'est-à-dire qu'un grand nombre d'auditeurs vont décider, cette fois-ci et une fois pour toutes, s'il est fichu ou non. C'est sûrement sévère mais comme les Américains diraient: «c'est la vie.»

Sa campagne électorale WTF

Entre deux albums, cinq enfants à élever, une santé mentale délicate, son business dans la mode et un divorce ultra publique avec son ex-compagne Kim Kardashian, Kanye a décidé de se présenter à la présidence des Etats-Unis en 2020.

West n'en était pas à sa première incursion dans le monde politique. Il avait notamment rencontré Donald Trump et lui avait affiché son soutien, et avait fait bondir une partie des Etats-Unis en déclarant que l'esclavage des Afro-américains était un choix. Mais rien qui n'ait vraiment été pris au sérieux... jusqu'à ce que son nom apparaisse sur les bulletin de vote de plusieurs Etats pour la présidentielle de 2020. Il n'a finalement recueilli que 60 000 voix (sur 160 millions). Une extravagance qui lui a coûté de nombreux fans.

Sa maman, Donda

Le titre de ce dixième opus vient du nom de sa mère, Donda West. Kanye y faisait déjà référence dans plusieurs chansons, et lui a même dédié un titre, Hey mama. Donda West était professeure à l'université, ce qui a joué un rôle dans le succès de son fils: Ye assure que les compétences en anglais de sa mère l'ont largement aidé.

Le rappeur a été dévasté par sa mort, le 10 novembre 2007, et n'a jamais accepté la façon dont elle est décédée. Donda West a succombé après des complications liées à une opération de chirurgie esthétique. Elle avait 58 ans.

Il n'est pas surprenant qu'il ait donné le nom de Donda à cet album, en espérant pour l'artiste qu'il lui permette de (re)trouver son public.

Juste Ye

Ah, au passage, ne l'appelez plus par son nom complet, Kanye Omari West, mais simplement Ye. Le rappeur vient de déposer des documents juridiques auprès d'un tribunal de Los Angeles, indiquant qu'il souhaite adopter ce nom pour des «raisons personnelles». Juste Ye, pas d'autre prénom, pas de nom de famille, comme l'explique The Guardian. Ye, si c'est encore un coup de marketing, tu vas un peu trop loin...

Vidéo: watson

