Jenna Ortega interprète Mercredi dans la série Netflix. image: vlad cioplea/netflix

«Mercredi» une série à la hauteur de ce personnage emblématique

Mercredi est la fille sadique de la famille Addams. Elle est au centre d'une nouvelle série Netflix. Voici pourquoi c'est un personnage emblématique.

De longs cheveux sombres tressés en deux nattes, une robe noire avec un col blanc, une peau pâle et jamais de sourire aux lèvres. Il ne peut s'agir que d'une seule personne: Mercredi Addams. Déjà superstar dans les films des années 90, la marginale a désormais sa propre série sur Netflix - avec Tim Burton à la réalisation, et devient l'héroïne des cœurs.

Dessins

La Mercredi originale - créée par Charles Addams. image: charles addams

Tout a commencé avec Charles Addams. Il a créé en 1938 cette famille quelque peu anormale sous forme de dessins qui ont été publiés pendant des décennies dans The New Yorker et qui ont ensuite servi de base à de nombreux films, séries, livres, comédies musicales et jeux vidéo.

Pour le nom de Mercredi, Addams s'est inspiré d'une comptine enfantine: «Wednesday's child is full of woe» (en français: l'enfant du mercredi est plein de souffrance). Elle est fascinée par la mort et le macabre.

La Famille Addams - La série

Dans la première série consacrée à la famille gothique, Mercredi a environ six ans et est incarnée par Lisa Loring. Même si elle montre des tendances meurtrières, Mercredi est également représentée comme étant joyeuse et dansante. La série a été diffusée à la télévision entre 1964 et 1966.

La Famille Addams - Le film

Christina Ricci dans le rôle de Mercredi Addams, dans La Famille Addams dans une folle tradition (1993). image: Paramount

L'interprétation la plus célèbre de Mercredi Addams est sans doute celle de Christina Ricci dans La Famille Addams (1991) et sa suite La Famille Addams en folie, deux ans plus tard. Cette version de Mercredi est à nouveau plus proche des dessins animés, avec ses tendances sadiques et sa personnalité sombre, mais elle est un peu plus âgée.

Et maintenant, la série Mercredi

Mercredi Addams (jouée par Jenna Ortega) avec La Main dans la série Mercredi. image: netflix

Dans la dernière série disponible sur Netflix, cette fois, c'est Jenna Ortega qui joue le personnage - Mercredi a encore un peu vieilli. C'est une adolescente qui fréquente le lycée. Pour venger son frère, elle libère des piranhas dans la piscine qui s'attaquent aux garçons de l'équipe de water-polo. Elle échappe de peu à une accusation de tentative de meurtre - ce qui serait terrible selon Mercredi, car tout le monde saurait alors qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle est contrainte par ses parents de passer dans une école pour marginaux qu'ils ont également fréquentée.

Mais là aussi, elle a du mal à se faire des amis; c'est une solitaire qui doit apprendre à faire confiance aux autres. Lorsqu'elle rencontre sa camarade de chambre, qui est un loup-garou et l'opposé (coloré et vif) de Mercredi, une amitié inhabituelle naît. Car Mercredi a de toute façon besoin d'aide. Elle est témoin de l'attaque brutale d'un monstre et se donne pour mission de le retrouver.

Purement le contraire: la sombre Mercredi et sa colocataire colorée Enid. image: netflix

image: netflix

La série est sombre, un peu creepy et l'humour pince-sans-rire de Mercredi, qui peut aussi être décrit comme un mécanisme d'adaptation, reste inchangé. Les spectateurs ont un aperçu profond de la nature mystique de Mercredi. Elle commence à développer des pouvoirs surnaturels sous forme de visions tragiques. Une capacité qui l'aide dans la recherche de monstres et qui confirme enfin que la Famille Addams n'est pas seulement une famille d'horreur, mais qu'elle a effectivement des liens avec le surnaturel.

Un détail cool pour les fans des films des années 90: Christina Ricci a également un rôle dans Mercredi. Lors de la Première à Los Angeles, Ortega a déclaré que Ricci «est Mercredi dans ma tête. [Les scènes avec elle] me semblaient fausses. Je voulais lui donner le rôle».

Jenna Ortega et Christina Ricci à la première de Mercredi à Los Angeles. Bild: WireImage

Mais la nouvelle actrice principale n'a pas à s'inquiéter, Ricci a salué «l'incroyable interprétation» d'Ortega. Et même si les fans de Ricci étaient critiques au début, tout doute s'évanouit dès les premières minutes. Elle est la successeur idéale de Ricci.

La série en huit épisodes est disponible sur Netflix depuis le 23 novembre.

Ah, et Netflix, si vous nous suivez: ce serait le moment idéal pour remettre les films des années 90 dans la gamme. 😉

La bande-annonce:

Vidéo: youtube