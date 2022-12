Image: netflix

Vous n'avez jamais vu Pamela ado: les premières images du docu Netflix

Ce documentaire sortira le 31 janvier. Il retrace l'ascension vers la célébrité de la star d'Alerte à Malibu, ses relations amoureuses compliquées et le scandale de sa sextape avec Tommy Lee.

Pamela Anderson était furieuse lors de la sortie de la série Pam & Tommy sortie en février sur Disney Plus. Elle n'avait pas participé à la conception du projet qu'elle avait rejeté en bloc. L'ancienne playmate reprochait à la production de capitaliser sur une période difficile de sa vie et une violation de son intimité. Pour le documentaire Netflix, qui sortira le 31 janvier et qui s'intitule Pamela, a love story, elle a été plus collaborative.

Pamela sur la plage, c'est comme une pub pour la crème Mixa. Image: netflix

Ce documentaire permettra à l’ex-star d’Alerte à Malibu de raconter sa vérité et son histoire, souvent détournée dans les médias. Ce sera également une sorte de réponse à la série Pam & Tommy.

L'ancienne star d'Alerte à Malibu n'avait pas regardé la série Disney et elle ne regardera pas non plus le documentaire Netflix. Elle a confié dans un mail à Vanity Fair:

«Le documentaire, je ne l'ai pas vu et je n'ai aucune intention de le voir. J'ai donné un accès complet à mes archives et à mes journaux, et j'espère que grâce à une transparence totale, cela aura du sens pour quelqu'un.» Pamela Anderson

Pamela Anderson a quand même joué le jeu de la campagne marketing en partageant sur Instagram ce mercredi 14 décembre une photo d'elle datant des années 1990, un post en collaboration avec Netflix. Sur le compte Twitter de la plateforme de streaming, d'autres clichés inédits ont été publiés, mais pour le moment, aucune bande-annonce n'a été dévoilée.

Cette photo de Pamela Anderson ado fait partie des clichés inédits dévoilés par la plateforme de streaming. netflix

Comment Netflix a réussi à faire plier Pamela?

Brandon Lee (26 ans), le fils de Pamela Anderson, est le producteur du documentaire. Le genre de détail qui aide à convaincre la star de raconter son histoire avec ses propres mots et ses propres images:

«Brandon peut me convaincre de tout faire avec son cœur sincère et une férocité que seul un fils peut avoir. Il voulait raconter mon histoire, de manière authentique et sans distorsion.» Pamela Anderson

Brandon est le fils de Pamela Anderson et de Tommy Lee. Il est mannequin à ses heures perdues et il a joué dans la série Tales. Image: Shutterstock

Comme son nom l'indique, Pamela, a love story aura pour thème majeur l'amour et reviendra sur ses relations avec les hommes de sa vie, y compris son fils.

Brandon et Pamela, une photo d'archive dévoilée par Netflix. Image: netflix

Le documentaire avait été annoncé en mars sur Instagram. Décrit par Netflix comme «un portrait intime et humanisant de l'une des plus célèbres bombes blondes du monde», ce film a été en gestation pendant plusieurs années avant d'atterrir entre les mains de Netflix.

Pamela, a love story, le 31 janvier sur Netflix.

